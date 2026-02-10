台積電蟬聯專利申請十連冠！AI研發重地在台灣 鴻海、聯發科都入百大榜單

經濟部智慧財產局今（10）日揭曉 2025 年我國專利申請百大名單，護國神山台積電再度展現研發實力，蟬聯本國人發明專利申請榜首，並寫下「連續十年奪冠」的里程碑。智慧局分析，台灣是 AI 產業的核心引擎之一，台積電歷年累積獲准專利已突破 7.8 萬件，不僅是技術領先的證明，更象徵台灣在半導體創新賽道上長達十年的絕對統治力。

在台積電的領頭下，台灣企業在全球 AI 布局中表現亮眼。智慧局指出，包括台積電、鴻海、聯發科及工研院在內的 12 家機構，均為「各國 AI 專利技術布局分析」中的佼佼者，這些機構積極以台灣為研發起點，進而邁向全球布局，更同時入選科睿唯安「2026 年全球百大創新機構」。這項國際級的肯定，印證了台灣企業在強化全球競爭力與關鍵技術扎根上的豐碩成果。

智慧局說，鴻海集團近年積極轉型，專利策略已從過往的「製造地申請」跨足至「未來潛力市場預判」，深化全球布局；聯發科則持續投注資源於 6G、WiFi 8 及 AI 系統單晶片，透過大量專利申請鞏固其全球 IC 設計龍頭地位。研究機構龍頭工研院則以「量足質精」為核心原則，十度蟬聯全球百大創新機構，確保科研資源能精準集中於最具市場運用潛力的關鍵技術。

學術界方面，成功大學憑藉完善的輔導與評估機制，成功寫下發明專利申請量的「四連霸」佳績；台科大則與產業緊密接軌，114 年度產學合作金額與智財收益雙雙寫下歷史新高。為進一步提升我國 AI 專利品質，智慧局同步推出「我國 AI 相關發明案例集」，透過 6 則實務案例輔導產業強化說明書撰寫，期盼藉此持續推升台灣在全球科技版圖的影響力。

