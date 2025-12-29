台積電衝上1530元新天價 台股收盤漲254點

中央大學台經中心執行長吳大任表示，「我們台美關稅談判最後的結果，到底是怎麼樣，我們台灣呢，決定要到美國去做多大的投資，還有232條款有關半導體關稅的部份，到底對台灣的影響如何，那這些呢，應該到了明（2026）年第一季的時候，這些資訊都會慢慢出來，所以我們到時候，有比較確定的一些結果之後，我想消費信心它不是大幅的往上，就是可能大幅的往下。」

台股上週已漲859點，29日延續漲勢，分析師樂觀認為，台股2025封關前，有機會挑戰2萬9000點大關。不過台股這麼火，是否真實反映國內經濟表現，國發會公布最新景氣燈號，連續3個月，亮起象徵景氣熱絡的黃紅燈。強調受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季，帶動批發、零售及餐飲營業額上揚，顯示國內經濟穩健成長。