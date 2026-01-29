台積電衝上1835元創高！賀瓏昔喊「賣了吧」被網酸爆：想低接？

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台股今（29）日盤中開高走低，早盤一度大漲192點，指數衝上32996點，改寫盤中歷史新高，隨後震盪拉回，最低下探至32488點，盤中高低差超過500點。權值股 台積電（2330）股價盤中一度飆上1835元新天價後翻黑，最低回測1800元整。就在台積電再創高之際，網友也翻出喜劇演員 賀瓏 過往受訪影片，他於一年前曾喊出「台積電賣了吧」，相關言論再度引發熱議。

賀瓏於2025年2月專訪前總統陳水扁，相關內容以網路節目形式在 YouTube 頻道「STR Network」播出。事後他分享訪談心得時提到，自己在過程中「知道了很多國家的內幕，有些是不能播的」，隨後更對著鏡頭自信喊話，勸觀眾「台積電賣了吧」，當時即引發不少討論。

隨著專訪播出將近一年，台積電股價一路走高，該段影片近日再度被網友翻出，紛紛留言調侃「賀瓏此生唯一的笑話代表作」、「有沒有可能他其實是想低價撿便宜」、「演喜劇演到變小丑」、「大家不要再鞭他了，就讓他慢慢被大家遺忘吧」。

不過，也有部分網友替賀瓏緩頰，認為不能完全否定其說法，「台積電看長期當然漲，但如果是短期操作，當時確實有回檔」、「比對影片發布時間，沒多久股價就開始下跌，做波段操作賣出也未必是錯」、「當時美國關稅議題席捲全球，很多股票都在跌，不能只事後看結果」。

