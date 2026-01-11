台積電衝刺2000大關 五大外資目標價全公開

台積電夜盤期貨上漲5元，收在1535元，維持歷史高附近整理。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台積電正穩步走在邁向 2,000 元的重要關卡，多家重量級外資近期同步上調目標價，顯示市場對其長線競爭力與獲利結構的信心持續升溫。

根據下圖一分析師葉俊敏整理解析，Aletheia 資本給出最高 2,400 元目標價，高盛、麥格理、摩根大通與瑞穗證券也分別將目標價上調至 2,330 元、2,150 元、2,100 元與 2,000 元以上，形成明確的「2 字頭目標價競賽」。

以下是分析師解析完整內容：

廣告 廣告

外資一致看好的核心原因，來自三大關鍵成長引擎。首先是 AI 需求持續引爆先進製程。隨著生成式 AI 與資料中心算力需求快速成長，N3、N2 乃至 A16 等先進製程節點需求能見度大幅提升，台積電在高階邏輯晶片代工市場的技術領先地位進一步鞏固。先進製程不僅推升單價，也有效拉開與競爭對手的差距。

其次是毛利率結構的系統性改善。受惠於製程良率提升、先進封裝產能擴張，以及產品組合持續優化，台積電整體生產效率明顯提升，並成功降低對單一產品或景氣循環的敏感度。外資普遍認為，毛利率中長期將維持在健康水準，有助於穩定現金流與資本支出能力。

第三則是營收成長前景明確。圖中指出，今年美元營收可望年增約 30%，2027 年仍有超過 20% 的成長空間，顯示 AI 所帶來的結構性需求並非短期現象，而是長達數年的成長週期。整體而言，在 AI 浪潮、先進製程領先與獲利結構改善三力齊發下，台積電朝 2,000 元邁進的路徑愈發清晰。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

生成色情影像太超過！印尼不忍了開全球第一槍 馬斯克AI機器人Grok遭封殺

繼續燒錢！馬斯克旗下xAI去年第3季淨損擴大至14.6億美元