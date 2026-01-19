台積電衝新天價1740元！「高含積量」ETF怎麼挑？一表看懂

15日台積電法說會報喜，激勵台積電ADR（美股存託憑證）上漲4.44%，今（16）日台股收盤台積電（2330）大漲50元、衝上1740新天價。但當台積電股價持續上衝，帶動台股大盤站上3萬1475新高點的此刻，投資人該如何「上車」？《遠見》檢視台積電成分股的高含「積」量ETF，讓您可以「小資」布局半導體狂潮，兼顧風險控管。

1月15日，台積電（2330）法說會釋出的展望震撼全球資本市場。經營團隊宣布，2026年資本支出（CapEx）將上看560億美元（約新台幣1.7兆元），不僅續寫歷史新高，台積電董事長暨總裁魏哲家更直言，未來三年資本支出將呈現「陡升」曲線，與公司中長期成長高度正相關。

這項宣示，等同於為全球半導體產業打了一劑強心針。

台積電資本支出大躍進，對應三大長期趨勢

從數據軌跡來看，台積電的擴產力道正加速上揚：資本支出從2024年的298億美元、2025年的409億美元，一路衝向2026年的560億美元。魏哲家明確指出，這波投資是為了滿足5G、AI與HPC（高效能運算） 三大長期趨勢的爆發性需求。

隨著先進製程與CoWoS等先進封裝產能供不應求，資本密集度提升已是必然方向。

不只台積電，供應鏈「全面熱機」

法人圈普遍定調，這不僅是單一龍頭的擴產，更將對整體供應鏈產生巨大的外溢效應。隨著2026年資本支出藍圖底定，下列次產業被點名為核心受惠族群：

先進製程設備 （EUV、先進曝光與關鍵製程設備）

先進封裝設備 （CoWoS、Chiplet 相關）

量測與檢測設備 （良率與製程控制關鍵）

關鍵材料 （先進光罩、化學材料、特殊氣體）

廠務工程（無塵室、機電工程、系統整合）

隨著 2026 年資本支出規模正式攤開，供應鏈已提前「暖身」，不少分析師預期，供應鏈的營運動能將從2025下半年起跑，一路延續至2026全年。

資本市場對此反應劇烈。台積電ADR於台灣時間 1 月 16 日凌晨收漲 4.44％，也同步帶動台股今（16）日走勢；台股一開盤即催動晶圓概念股，台積電股價領頭跳空開高至1735 元，終場收在1740新天價，市值突破45兆元，也使得加權指數躍升至31475新高點。

然而，面對一張超過170萬元的台積電股票，一般投資人望而卻步，資金因而大舉轉向「高含積量」（台積電權重高）的台股ETF，因為ETF擁有「一籃子」打包台積電及其供應鏈的特性，不僅降低了單押個股的波動風險，也能以相對親民的門檻參與長線行情。

績效領跑大盤，元大、富邦、新光旗下ETF亮眼

根據 CMoney 統計，目前台股市場中，台積電持股權重超過四成的ETF共有14檔，今年以來績效普遍優於大盤。

其中，新光臺灣半導體30 （00904） 表現最為剽悍，年初以來含息報酬率達12.1％，位居同類型之冠。此外，包括投資台積電高達七成、被稱為「小台積」的富邦科技 （0052）、元大電子 （0053）、以及元大台灣50 （0050） 等老牌市值型 ETF，漲幅都超過7％。

新光臺灣半導體30（00904）經理人詹佳峯分析，台股站穩三萬點後，市場情緒樂觀，除了台積電領漲外，記憶體產業（DRAM、HBM）受惠於AI伺服器需求，供需結構吃緊預計延續至2026年，成為支撐半導體ETF績效的第二隻腳。

【表】盤點 14 檔「高含積量」台股 ETF 績效 00904 新光臺灣半導體30 40.74 26.08 12.12 同類型績效居冠 0052 富邦科技 71.05 41.10 8.47 含積量最高 0053 元大電子 56.26 152.00 7.88

0050 元大台灣50 63.32 70.65 7.70 國民ETF 0057 富邦摩台 58.91 205.45 7.51

00881 國泰台灣科技龍頭 43.05 34.99 7.27

006208 富邦台50 63.58 160.95 7.23 低內扣費用 00692 富邦公司治理 59.17 61.60 7.04

009803 保德信市值動能50 42.98 13.90 6.76

006204 永豐臺灣加權 41.76 156.55 6.68

006203 元大MSCI台灣 59.04 127.35 6.48

00923 群益台ESG低碳50 44.39 27.60 6.15 結合ESG題材 00922 國泰台灣領袖50 44.68 27.44 5.95

00912 中信臺灣智慧50 44.71 22.73 4.46



實體AI崛起，長線支撐半導體供應鏈

除了硬體擴產，產業趨勢的演進亦是關鍵。今年 CES 展會正式揭開「實體 AI（Physical AI）」序幕，宣告AI將從雲端運算走向自駕車、機器人等實體終端。業界認為，無論是 Agentic AI 或邊緣運算，其底層運算核心仍由台灣半導體供應鏈掌握，這為相關 ETF 提供了長線持有的堅實理由。

群益台ESG低碳50 （00923） 經理人邱郁茹建議，考量聯準會降息趨勢與企業獲利動能回升，以及產業結構持續升級，資金短期內仍將圍繞AI題材，台股後市仍有望維持高檔震盪、偏多整理格局。若投資人擔心個股波動，透過市值型ETF掌握主流趨勢也是相對穩健的策略。整體而言，在AI 長線趨勢不變的前提下，台灣廠商作為全球AI產業最關鍵的供應鏈夥伴，未來可望同步受惠於獲利成長與資本市場評價提升的雙重利多，成為支撐台股中長期表現的重要動能。

儘管前景看好，但風險仍要注意。高含積量ETF雖能放大台積電的成長紅利，但「集中度風險」亦隨之升高。若遇半導體景氣循環反轉或單一個股評價修正，淨值波動將較一般 ETF 更劇烈。專家建議，投資人應視自身風險承受度，適度配置資產，避免看對趨勢卻因波動過大而抱不住籌碼。