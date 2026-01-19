台積電衝新天價1740元！「高含積量」ETF怎麼挑？一表看懂
15日台積電法說會報喜，激勵台積電ADR（美股存託憑證）上漲4.44%，今（16）日台股收盤台積電（2330）大漲50元、衝上1740新天價。但當台積電股價持續上衝，帶動台股大盤站上3萬1475新高點的此刻，投資人該如何「上車」？《遠見》檢視台積電成分股的高含「積」量ETF，讓您可以「小資」布局半導體狂潮，兼顧風險控管。
1月15日，台積電（2330）法說會釋出的展望震撼全球資本市場。經營團隊宣布，2026年資本支出（CapEx）將上看560億美元（約新台幣1.7兆元），不僅續寫歷史新高，台積電董事長暨總裁魏哲家更直言，未來三年資本支出將呈現「陡升」曲線，與公司中長期成長高度正相關。
這項宣示，等同於為全球半導體產業打了一劑強心針。
台積電資本支出大躍進，對應三大長期趨勢
從數據軌跡來看，台積電的擴產力道正加速上揚：資本支出從2024年的298億美元、2025年的409億美元，一路衝向2026年的560億美元。魏哲家明確指出，這波投資是為了滿足5G、AI與HPC（高效能運算） 三大長期趨勢的爆發性需求。
隨著先進製程與CoWoS等先進封裝產能供不應求，資本密集度提升已是必然方向。
不只台積電，供應鏈「全面熱機」
法人圈普遍定調，這不僅是單一龍頭的擴產，更將對整體供應鏈產生巨大的外溢效應。隨著2026年資本支出藍圖底定，下列次產業被點名為核心受惠族群：
先進製程設備（EUV、先進曝光與關鍵製程設備）
先進封裝設備（CoWoS、Chiplet 相關）
量測與檢測設備（良率與製程控制關鍵）
關鍵材料（先進光罩、化學材料、特殊氣體）
廠務工程（無塵室、機電工程、系統整合）
隨著 2026 年資本支出規模正式攤開，供應鏈已提前「暖身」，不少分析師預期，供應鏈的營運動能將從2025下半年起跑，一路延續至2026全年。
資本市場對此反應劇烈。台積電ADR於台灣時間 1 月 16 日凌晨收漲 4.44％，也同步帶動台股今（16）日走勢；台股一開盤即催動晶圓概念股，台積電股價領頭跳空開高至1735 元，終場收在1740新天價，市值突破45兆元，也使得加權指數躍升至31475新高點。
然而，面對一張超過170萬元的台積電股票，一般投資人望而卻步，資金因而大舉轉向「高含積量」（台積電權重高）的台股ETF，因為ETF擁有「一籃子」打包台積電及其供應鏈的特性，不僅降低了單押個股的波動風險，也能以相對親民的門檻參與長線行情。
績效領跑大盤，元大、富邦、新光旗下ETF亮眼
根據 CMoney 統計，目前台股市場中，台積電持股權重超過四成的ETF共有14檔，今年以來績效普遍優於大盤。
其中，新光臺灣半導體30 （00904） 表現最為剽悍，年初以來含息報酬率達12.1％，位居同類型之冠。此外，包括投資台積電高達七成、被稱為「小台積」的富邦科技 （0052）、元大電子 （0053）、以及元大台灣50 （0050） 等老牌市值型 ETF，漲幅都超過7％。
新光臺灣半導體30（00904）經理人詹佳峯分析，台股站穩三萬點後，市場情緒樂觀，除了台積電領漲外，記憶體產業（DRAM、HBM）受惠於AI伺服器需求，供需結構吃緊預計延續至2026年，成為支撐半導體ETF績效的第二隻腳。
【表】盤點 14 檔「高含積量」台股 ETF 績效
00904
新光臺灣半導體30
40.74
26.08
12.12
同類型績效居冠
0052
富邦科技
71.05
41.10
8.47
含積量最高
0053
元大電子
56.26
152.00
7.88
0050
元大台灣50
63.32
70.65
7.70
國民ETF
0057
富邦摩台
58.91
205.45
7.51
00881
國泰台灣科技龍頭
43.05
34.99
7.27
006208
富邦台50
63.58
160.95
7.23
低內扣費用
00692
富邦公司治理
59.17
61.60
7.04
009803
保德信市值動能50
42.98
13.90
6.76
006204
永豐臺灣加權
41.76
156.55
6.68
006203
元大MSCI台灣
59.04
127.35
6.48
00923
群益台ESG低碳50
44.39
27.60
6.15
結合ESG題材
00922
國泰台灣領袖50
44.68
27.44
5.95
00912
中信臺灣智慧50
44.71
22.73
4.46
實體AI崛起，長線支撐半導體供應鏈
除了硬體擴產，產業趨勢的演進亦是關鍵。今年 CES 展會正式揭開「實體 AI（Physical AI）」序幕，宣告AI將從雲端運算走向自駕車、機器人等實體終端。業界認為，無論是 Agentic AI 或邊緣運算，其底層運算核心仍由台灣半導體供應鏈掌握，這為相關 ETF 提供了長線持有的堅實理由。
群益台ESG低碳50 （00923） 經理人邱郁茹建議，考量聯準會降息趨勢與企業獲利動能回升，以及產業結構持續升級，資金短期內仍將圍繞AI題材，台股後市仍有望維持高檔震盪、偏多整理格局。若投資人擔心個股波動，透過市值型ETF掌握主流趨勢也是相對穩健的策略。整體而言，在AI 長線趨勢不變的前提下，台灣廠商作為全球AI產業最關鍵的供應鏈夥伴，未來可望同步受惠於獲利成長與資本市場評價提升的雙重利多，成為支撐台股中長期表現的重要動能。
儘管前景看好，但風險仍要注意。高含積量ETF雖能放大台積電的成長紅利，但「集中度風險」亦隨之升高。若遇半導體景氣循環反轉或單一個股評價修正，淨值波動將較一般 ETF 更劇烈。專家建議，投資人應視自身風險承受度，適度配置資產，避免看對趨勢卻因波動過大而抱不住籌碼。
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 40
科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max
科技和金融大廠尾牙、旺年會近期陸續舉行，除了年終獎金和現場抽獎外，人人有獎的「哈哈獎」也備受關注! 華碩參加獎就有1萬元，野村投信更大手筆，每人一支新手機，豪發4.5萬元iPhone17 Pro Max犒賞員工，如以256GB的起步價來看，4.5萬元紅包先入帳。太報 ・ 5 小時前 ・ 1
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 732
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 7 小時前 ・ 5
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 23 小時前 ・ 48
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 41
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 108
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 天前 ・ 22
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 17
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
劉品言產後3個月認「不滿意身材」：感受到焦慮 連晨翔生存慾爆棚！5字甜誇老婆
劉品言去年11月宣布生下女兒「連踢踢」，日前在社群上發文分享新年第一個旅行是去露營，其中更坦言對於目前身材有點焦慮，被虧拍照技術不佳的「隊友」連晨翔則「生存慾」爆發，留言猛誇老婆：「明明就很美。」鏡報 ・ 7 小時前 ・ 7