台積電衝破1800元創新高 黃世聰:今年上半年有望挑戰2000元

台股本週三盤中衝上32600點,台積電更突破1800元創新高,財經專家黃世聰在＂品觀點＂網路節目"聰明理財大小世＂表示,2000元目標價可望在今年上半年達成。隨著封關倒數十餘個交易日,主力資金將陸續回收,本週與下週是年終行情最後衝刺期。

輝達執行長黃仁勳本週抵台參加尾牙宴與兆元宴,備受市場矚目。黃世聰指出,黃仁勳近期提出「AI五層理論」,由下而上分別為能源、晶片、雲端、模型與應用,其中能源將成為下一階段發展重點,帶動台股重電股與美股電力股表現亮眼。

廣告 廣告

晶片供需方面,除台積電先進製程缺貨外,聯電、世界先進等成熟製程也出現缺貨潮。輝達週一宣布追加投資雲端資料中心業者CoreWeave達20億美元,並將首度單獨銷售Vera Rubin平台的CPU產品,更計劃與安謀合作推出N1及N1X處理器進軍PC市場,直接挑戰Intel與AMD。

記憶體缺貨情況持續惡化,南亞科股價由去年30、40元漲至近300元,華邦電也從20元上漲至125元左右。黃世聰建議,短線可關注華邦電、旺宏、力積電等中低價位標的,投機性較強則可留意威剛、群聯等DRAM模組廠。

機器人概念股方面,能率亞洲(7777)因投資美國機器人公司及台灣機器視覺公司受到關注,新代(7750)作為全球頂尖減速器供應商,若股價突破千元關卡,可望帶動整體機器人族群行情。黃世聰強調,在封關前應把握最後投資機會,下週風險仍屬可控。

想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！

*投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。

更多品觀點報導

台股再創紀錄32803點！59檔台股ETF寫新高價 法人這樣說

AI成社工最佳後援 清大研發紀錄輔助系統高雄交流亮相

