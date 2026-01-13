台積電衝高到1720元、台股大漲逾406點 這九檔漲停「價量」雙雙飛高

台積電12日目前最高來到1720元。（圖／報系資料照）

國安基金護盤甫宣布退場，台積電12日領漲20元、來到1710元，台股目前最高30,973.85點，大漲超過406點，現在來到30,725.49點、漲158.20點、漲幅達0.52%；成交量仍由友達超過34萬張居冠，金寶、兆赫、國碩、大同、台半、力成、精英、可寧衛、東捷漲停。

ETF部分，00929復華台灣科技優息成交量超過8萬張領先，股價來到19.01元、漲0.15元、漲幅達0.80%；0050元大台灣50的成交量來到7萬張，股價來到70.50元、漲0.15元、漲幅達0.21%。

還有00878國泰永續高股息的成交量續衝，超過5萬張，股價來到22.32元、漲0.05元、漲幅達0.22%；00990A元大主動AI新經濟的成交量超過5萬張，股價來到10.54元、漲0.12元、漲幅達1.15%。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，儘管國際局勢掀起波瀾，但對股市影響有限，台股基本面依舊穩健，尤其AI產業鏈動能強勁。台股目前位處高檔，市場普遍在觀望資金面何時補上流動性缺口，第二季可觀察資金回流情形，台、美股或有機會再刷新高點。

