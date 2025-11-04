台積電衝高後賣壓湧現 台股盤中跳水翻黑
[NOWnews今日新聞] 台北股市今（4）日再度開高走低，開盤上漲30.17點、來到28364.76點，盤中受到台積電平歷史高價1525元的帶動下，指數最高一度來到28554.61點，上漲220.02點，不過隨後遇到賣壓湧現，台積電回落至平盤，指數也同步翻黑，上午10點17分下跌60.54點或0.21%，來到28274.05點。
大盤開高走低，中小型股也同步走弱，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到265.83點，上午10點17紛來到1.17點或0.44%，來到264.51點。今日盤中個股成交量排行榜前五名為：力積電、富喬、南亞科、神達、旺宏；盤中個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、智邦、台達電、華城。
權值股開高走低，權王台積電開盤上漲10元，以1520元開出，盤中最高衝至1525元，平歷史高價，不過隨後遇到賣壓襲擊，盤中回落至平盤價1510元；鴻海以252元開出，上漲0.5元，盤中遇壓翻黑，最低一度來到248元，盤中下跌3.5元或1.39%，來到248元。
跟著權值股一同壓盤的還有AI概念股，盤中類股指數下跌逾1%，神達下跌逾6%，麗臺下跌逾5%，動力-KY、AMAX-KY下跌逾4%，光寶科下跌逾3%。
不過還是有個股逆勢走高，華榮公布第三季財報，單季稅後純益15.8億元，年增率暴衝17.4倍，賺贏前六季總和；每股純益（EPS）也高達3.74元，雙創歷史新高紀錄。今日股價強攻漲停價38.65元。
此外，中工昨日傳出遭寶佳集團突襲，取得逾一成股權，此消息傳出後，今日中工股價雖然尚未漲停，仍逆勢上漲逾3%，而中工身為中石化最大股東，反倒是中石化股價直衝漲停價8.07元。
