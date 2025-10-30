台積電衝高後軟腳收平盤！台股終場下跌7點

▲台北股市今（30）日，終場下跌7.21點或0.03%，收在28287.53點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 聯準會週三宣布降息1碼，主席鮑爾鮑爾淡化12月降息可能性，導致投資人態度轉趨保守，美股四大指數昨（29）日漲跌互見，台北股市今（30）日開盤上漲55.5點、來到28350.24點，盤中最高一度來到28527.68點，再創新高點，不過外界關注「川習會」在今日上午登場，歷時約1小時40分鐘結束，雙方未進行會後記者會，因此引發失望性賣壓，指數一度下跌178.14點，尾盤挑戰翻紅失敗，終場下跌7.21點或0.03%，收在28287.53點，成交量放大到6146.56億元。

中小型股開高走低，櫃買指數開盤上漲0.21點、來到264.29點，隨後遇到賣壓翻黑，終場下跌2.06點或0.78%，收在262.02點，成交量為1488.48億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、旺宏、南亞科、神達、陽明；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、南亞科、台達電、國巨*。

權值股漲跌互見，權王台積電衝高後拉回，盤中最高一度來到1520元新天價，可惜隨後遇到賣壓襲擊，終場收在平盤價1505元；台積電尾盤無力拖累到相關個股集體走低，精測被打到跌停價1675元，力旺下跌逾6%，長興下跌逾4%，穎崴、台勝科、均華下跌逾3%，盟立、志聖、台特化、均豪、三福化、康普、光罩、上品、精材、漢磊、閎康、東聯、創意、新唐、光洋科下跌逾2%。

不過還是有權值股走強，鴻海受惠於董事長劉揚偉身為唯一受邀出席輝達GTC大會Pregame Show的台廠代表，再加上子公司工業富聯第三季歸屬母公司淨利年增62%，鴻海營運吃補，帶動今日股價上漲0.7%，收在262元；帶動鴻家軍一同走高，建漢、AMAX-KY攻上漲停板，京鼎上漲逾7%，台通上漲逾3%，鴻華先進-創上漲逾2%，中揚光、誠美材、位速上漲逾1%。

前幾日表現強勁的個股今日拉回，首先是PCB族群，毅嘉、楠梓電下跌逾6%，新復興、定穎投控、合正下跌逾5%，亞泰金屬下跌逾4%，欣興、嘉聯益、富喬下跌逾3%，南電、台郡、寶得利、燿華、金居、建榮下跌逾2%。

被動元件族群也同步走低，光頡、立敦、千如、今展科下跌逾6%，華容、天二科技下跌逾4%，臺慶科、三集瑞-KY、金山電、馥鴻下跌逾3%。

矽光子概念股也熄火表態，聯亞被打到跌停價433.5元，蔚華科下跌逾6%，環宇-KY、華星光下跌逾5%，長興下跌逾4%，光聖、創威、聯鈞、訊芯-KY、穎崴、上詮下跌逾3%。

不過今日還是有逆勢走強的族群，全球矚目的「川習會」正式登場，市場預期美中關稅有望釋出利多，加上傳出國際大型航商自11月起將調漲運價，激勵資金湧入航運族群，帶動類股指數上漲逾3%，中航、萬海攻上漲停板，陽明上漲逾6%，四維航、中櫃上漲逾5%，志信上漲逾4%，裕民、正德、台航、長榮、慧洋-KY上漲逾3%。

