台積電衝高「國發基金賣股下車？」 高仙桂一句話給投資人吃定心丸

台積電股價飆新高，國發基金仍是最大的單一投資者。（圖：motionelements）

台積電股價連漲創新高，立委關切，目前持有16.537億股、台積電最大單一股東的行政院國家發展基金會，會不會下車出脫持股？國發會副主委高仙桂今（7）日強調，國發基金投資策略不以獲利為目的，會秉持以台灣的策略性產業為思考範疇，來決定相關持股。

立法院財政委員會今天邀請金管會主委、財政部長、國發會副主委進行「如何引導國內資金擴大參與公共建設」報告並備詢。

國民黨立委羅明才詢問，目前國發基金持股台積電比例多少？國發會副主委高仙桂回答，約6.37%。（若依台積電目前公司市值43.57兆元計算，國發會持有台積電的股票價值約2.78兆元。）

羅明才直白提問，現在台積電股價這麼高，國發基金會不會賣股票？高仙桂回答，國發基金已有很多年都沒有出脫台積電的股票，會秉持「需不需要持有台灣策略性產業」做為思考範疇，來決定相關持股。

高仙桂說，雖然台積電外資持股比例目前超過70%，但大部分都是Pension Fund（退休基金），都不是單一投資人，國發基金仍是台積電最大的單一投資者。

