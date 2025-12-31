台積電衝1550元新天價 市值突破40兆元關卡
[NOWnews今日新聞] 台股再創新紀錄！權王台積電在2025年最後一個交易日再度創新天價，直衝1550元，單一檔股票市值也正式突破新台幣40兆元大關，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元。
台積電2024年底以1075元封關，今（2025）年則挑戰新天價1550元，大漲了44%，若股東從年初抱到年底，等於一張股票帳面上價值多出了整整47.5萬元，若以今年最低價時的780元計算，今年4月川普對等關稅谷底有「抄底」的投資人，一張帳面多賺了63萬元以上。
市值方面也表現驚人，以新高價1550元計算，市值已來到將近40.2兆元之高，較去年底時的27.8兆元，一年來市值增加將近12.4兆元。
台積電在全球市值也穩居第8名，前面7檔個股分別是輝達、蘋果、谷歌、臉書、博通等。前十強中超越第9名沙美與第10名的特斯拉。此外，今年台積電也超越沙烏地阿拉伯石油公司沙美，正式成為亞洲一哥，
不僅如此，權值二哥鴻海在今年市值也站穩3兆元關卡，來到3.2兆元；台達電也成功擠下聯發科，位居權值三哥的位置，市值跨入2兆元俱樂部、來到2.4兆元；聯發科以2.2兆元位居第四；富邦金為金控股市值最高的，來到1.3兆元，位居台股第五名。
第六名為國泰金的1.1兆元，日月光投控以1.1兆元位居第七，第八名為中華電的1.016兆元，第九名為廣達的1.015兆元，第十名為元大台灣50的1兆元，也是唯一一檔擠進前十名的ETF。
值得注意的是，中信金在今年市值也一度破兆元，等同於台股今年一度擁有11檔市值破兆的企業。
