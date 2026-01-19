台積電衝1770元 台股盤中登31827點創新高

▲台北股市今（19）日盤中最高來到31827.39點，再寫新高點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（19）日開低走高，盤中在電子股的領漲下，盤中最高來到31827.39點，再寫新高點，其中權王台積電盤中衝至1770元新天價。

台北股市今日開盤下跌71.93點、來到31336.77點，不過盤中有買盤挹注翻紅，最高一度來到31827.39點新高點，午盤上漲279.79點或0.79%，來到31688.49點。

中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤上漲0.56點、來到293.34點，午盤上漲2.39點或0.82%，來到295.17點，續創逾25年新高。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、可寧衛*、南亞、聯電、金寶；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、國巨*、南亞、欣興、可寧衛*。

權值股多數走高，權王台積電開低走高，以1725元盤下開出，不過接近午盤時有買單挹注，成功翻紅，午盤來到1770元新天價，上漲30元或1.72%，市值來到新台幣45.9兆元；鴻海則是熄火表態，今日呈現開低走低，午盤下跌5元或2.13%，來到229.5元。

今日一同走高的有PCB概念股，AI高速運算時代，推動PCB材料全面升級，由於Low DK2、Low CTE等高階玻纖布需求成長，高階玻纖布缺貨潮恐持續到明（2027）年，帶動相關個股走高，富喬、欣興、景碩、建榮、德宏、南電攻上漲停板，聯致上漲逾8%，晟楠上漲逾7%，達邁、合正、易華電、昶昕上漲逾5%。

塑化股也一同走高，南亞上漲逾7%，華夏、勝悅-KY上漲逾4%，中石化、台聚、台苯上漲逾2%，聯成、再生-KY、亞聚、台達化、台化、台塑上漲逾1%。

