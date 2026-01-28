台積電衝1800元新天價 法人：狂熱未退潮

▲護國神山台積電衝至1800元新天價，市值來到新台幣46.68兆元，再創台股新紀錄。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（28）日開盤上漲63.84點、來到32381.76點，隨後漲點擴大至逾200點，來到32609.9點，其中護國神山台積電衝至1800元新天價，市值來到新台幣46.68兆元，再創台股新紀錄。

美股四大指數漲多跌少，道瓊指數下跌408.99點或0.83%，收49003.41點，那斯達克指數上漲215.742點或0.91%，收23817.098點，標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.6點，費半指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。

昨日台積電期則是領先再創新高收於1790元，並且夜盤延續漲勢，盤中已先行突破1800元大關，激勵台指期夜盤大漲71點暫報32576點。

法人表示，台股在月初由台積電帶動的狂熱行情後並未出現明顯退潮，反而在美股轉強與美股期指結構改善的支撐下延續漲勢，值得注意的是近期美股期指在亞盤時段不再出現過往慣性的急殺走勢，顯示國際資金對短線波動的防禦心態已大幅下降，這對台股盤勢穩定度具有實質意義。

法人認為，雖然從位置來看台股確實已經上漲一段，但在美股若能持續走高、尤其是那指維持強勢的前提下，台股要出現較深的回檔修正其實並不容易，結構上比較可能出現的僅是封關前因資金結帳與風險控管所帶來的短線避險賣壓，而非趨勢反轉，國際股市氣氛已從防守重新轉向進攻，科技成長股的評價修復與獲利想像同步推進，在沒有明顯利空打斷的情況下，台股仍具備順勢續漲的條件。

