台積電被加碼美國設5廠！魏哲家在台中餐廳被捕獲「我常來」 老闆嗨了

財經中心／施郁韻報導

據《紐約時報》報導，台灣與川普政府將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，而台積電（TSMC）計畫加碼在亞利桑那州加碼投資，新建至少5座半導體廠。台積電總裁魏哲家12日晚間現身台中知名餐廳「鴨片館」用餐，老闆立刻認出他，兩人合影後，還送上南投紫南宮「馬年錢母」，網友看了直呼：「貴客臨門，生意興隆越來越旺！」

老闆送上南投紫南宮「馬年錢母」給魏哲家。（圖／翻攝自鴨片館臉書）

鴨片館老闆張學霖在臉書發文表示，魏哲家原本是低調在店內用餐，但被客人認出後要求合影，客人開心的拍照並說「居然有幸遇到總裁」，魏哲家當場說：「我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我。」張學霖直呼：「太感動太大心！」

魏哲家低調在店內用餐，被客人認出後要求合影。（圖／翻攝自鴨片館臉書）

張學霖也開心上前合影，並送上南投紫南宮「馬年錢母」給魏哲家，預祝台積電「2026馬到成功，股市屢創高峰」。

不少網友紛紛驚呼「貴客臨門，生意興隆越來越旺。」、「摸到他的手，肯定旺到不行」、「So lucky」、「完蛋了以後更訂不到位了」，還有網友表示「黃仁勳應該也要來了」，張學霖則親自回覆「有機會」。

