台積電被加碼美5廠 魏哲家在台中被野生捕捉！親切說：我常來

【陳靜文／綜合報導】美國對台關稅從20%降至15%，但傳出台積電（TSMC）必須承諾在美國亞利桑那州興建至少5座晶圓廠。於此同時，台積電總裁魏哲家12日晚間現身台中知名餐廳「鴨片館」用餐，老闆認出他，與魏哲家合影並送上南投紫南宮「馬年錢母」，網友看了直呼：「貴客臨門，要發啦！」

「鴨片館」老闆張學霖在社群開心分享此事，魏哲家原本是低調在店內用餐，後來被客人認出後要求合影，客人開心的拍照並說「居然有幸遇到總裁」，魏哲家當場說：「我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我。」讓張學霖直呼：「太感動太大心！」

張學霖致贈南投紫南宮「馬年錢母」給魏哲家，預祝台積電「2026馬到成功，股市屢創高峰」。網友看了開玩笑說：「魏總裁比紫南宮的錢母還有錢，老闆還是留著自己用吧」還有人恭喜店家「貴客臨門，要發啦！」

台積電總裁魏哲家12日晚間現身台中知名餐廳「鴨片館」用餐，老闆與魏哲家合影並送上南投紫南宮「馬年錢母」。翻攝店家臉書

魏哲家原本是低調在店內用餐，後來被客人認出後要求合影。。翻攝「鴨片館」臉書

台積電總裁魏哲家12日晚間現身台中知名餐廳「鴨片館」用餐，老闆與魏哲家合影並送上南投紫南宮「馬年錢母」。翻攝店家臉書

