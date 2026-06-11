台積電被告侵權！捲入AI晶片專利風波 美議員「要求嚴格執法」 最嚴重下場曝光

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根據外媒《Axios》報導，台積電面臨專利侵權訴訟，有2家愛爾蘭專利授權公司提出申訴，台積電最先進製程生產的晶片侵犯其專利，內容是有關AI加速器晶片的關鍵技術，其中一家持有的專利是2021年從聯電取得。多名共和黨議員致函ITC，要求執行美國專利權，不要因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。​

Axios報導指出，申訴書中雖然也點名蘋果、博通等多家公司，但焦點聚焦在台積電身上，作為全球最大晶片代工廠，台積電也是美國先進晶片的主要供應來源。多名共和黨議員於5月22日致函ITC主席卡佩爾（Amy Karpel），主張應阻止被認定侵犯美國專利的外國製晶片進口，並強調具有戰略重要性的企業不應因此獲得特殊待遇。​

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亞利桑那州民主黨參議員加勒戈（Ruben Gallego）、凱利（Mark Kelly）及眾議員史丹頓（Greg Stanton）則認為，任何影響台積電的措施，都可能衝擊美國半導體生產、AI發展、國防系統及亞利桑那州經濟。

​據了解，目前案件正在美國國際貿易委員會審理，若認定侵權成立，最嚴重可禁止相關晶片進口美國。根據台積電申報資料，公司已承諾在亞利桑那州投資約1650億美元，成為美國半導體戰略核心之一。去年約75%營收來自北美市場，在AI熱潮與晶片供應緊張帶動下，台積電股價今年以來已上漲96%。​



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