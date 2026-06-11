台積電被告侵權！美議員致函最重禁進口 經濟部發聲：依法合規

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）近日捲入美國專利侵權訴訟風波，案件目前正由美國國際貿易委員會（ITC）審理。（資料照片／陳愷巨攝）





根據外媒報導，晶圓代工龍頭台積電近日捲入美國一宗敏感的專利侵權訴訟，指控其採用最先進製程所生產的晶片，侵犯了外國企業的專利權，涉及目前最熱門的AI加速器晶片關鍵技術。該起案件目前正由美國國際貿易委員會（ITC）進行審理，若最終被認定侵權成立，ITC最嚴重可依法發布排除令，直接禁止相關外國製造的晶片進口美國，今（11日）我國經濟部也對此回應。

台積電被告侵權 美議員致函、相關晶片最重恐被禁進口

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這項調查起源於愛爾蘭專利授權公司「Longitude Licensing」以及「Marlin Semiconductor」所提申訴，兩間公司指控，台積電用最先進製程生產的晶片侵犯他們的專利。其中，「Marlin Semiconductor」持有的專利是於2021年自台灣晶片製造商、也是台積電競爭對手的聯電取得。

隨著美媒《Axios》獨家取得的信函顯示，美國共和黨籍眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy）、馬歇爾（Roger Marshall）與莫雷諾（Bernie Moreno）等人，已於5月22日聯署致函ITC主席卡佩爾（Amy Karpel）。他們在信中強硬主張，強而有力的執法有助於保護美國自身的產業競爭力，「具有戰略重要性的企業不應該因此獲得特殊待遇」，強力敦促委員會應全面阻止經認定侵犯美國專利的外國製晶片進口。

雖然該起申訴文件中同時也點名了蘋果（Apple）、博通（Broadcom）等多家國際大廠，但外界普遍認為，爭議的暴風圈核心依然是身為全美高階矽晶片主要供應來源的台積電。案件目前由行政法法官審理中，預計將在6月做出初步裁定，ITC委員會則可望於10月做出最終決定。

經濟部：台廠重視智財權、合規經營

針對這場攸關台灣半導體命脈的國際訴訟風波，經濟部今發布正式聲明，公開力挺台灣半導體產業；經濟部強調，台灣半導體業者長期以來都極其重視智慧財產權，並且與國際客戶、全球供應鏈夥伴始終維持著密不可分的合作關係，不論是在台灣或全球各主要營運據點，均一律依法合規經營。

經濟部進一步說明，此案目前屬於「企業之間的專利權爭議」以及「美國相關法制程序」，現階段案件仍在法庭審理階段，政府完全尊重相關法制程序。經濟部也對外喊話，強調政府絕對不會坐視不管，將會持續密切關注案件的後續發展，並與相關業者保持最即時的聯繫，必要時將提供最適切的協助，以全力確保台灣半導體產業在國際市場上的穩定營運，並捍衛全球供應鏈的韌性。

根據《Axios》報導，台積電聲稱公司在所有營運據點均堅守相關法律規範。

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