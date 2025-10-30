「台積電被搬走、F16V一機未給」 工程師嘆台灣變大盤子：我們欠美國什麼？

對台灣來說，向美國採購軍備長期被視為尋求安全承諾的保障，但近年來軍購交貨延宕的問題日益突出。對此，時常針對時事做出評論的臉書粉專「工程師看政治」撰文直言，以美國角度來看，台灣是一個超級有錢又可以接受爛貨的客戶，「有這種國際大盤子，不海削一輪，怎麼對得起商人的良心？」

工程師表示，美國勒索台灣的方法之一，是借兩岸戰爭之名推銷軍火。二、三十年以來，台灣交給美國的軍火費應有上兆台幣，其中前總統蔡英文相對於馬英九，軍購金額成長幅度為100%，早先美國還講點道德，付了錢還會交貨，貨還加減能用，「但到了近年民進黨執政後，對這傀儡政權就直接不演了，一面要我們加倍再加倍編預算買軍火，但一面交貨有多久就拖多久，就算有交也交爛貨。」

美國收錢不交貨 工程師批：根本騙局一場

工程師指出，先前台灣就曾收下沒人要的火山佈雷、過期彈藥、發霉的防彈背心，到去年9月為止，美國還拖欠台幣6554億元的軍火沒給；另外還有66架F16V戰機，原訂2023年就要開始出貨，到2026年要交付完畢，但到現在連個鬼影子也沒有，所謂計劃只是紙上作業，根本騙局一場。

工程師提到，台灣的對美關稅是除了中國以外最高的亞洲國家，台積電被搬走一半高階製程，1650億美元的投資額被帶去美國，國內科技業以外的成長因而停滯。在這種情況下，美國還要台灣軍購再拉升到GDP5%，總統賴清德竟然還同意，明年度軍事預算已經有9500億元＋1151億元（以防衛韌性為名的軍購預算），單年度已經上1兆了。

軍購無法求償 工程師指台灣淪美國「次等殖民地」

「一直送錢給不交貨的廠商，這世上有這種生意嗎？我們到底是欠了美國什麼？」工程師說明，以美國角度來看，台灣是一個超級有錢又可以接受爛貨的客戶，飛機飛或不飛都可以，維修修或不修也無所謂，台灣甚至可以接受完全不交貨，也不會有半點怨言，「有這種國際大盤子，不海削一輪，怎麼對得起商人的良心？」

工程師進一步指出，軍購案無法求償，世界上也沒有能管理美國的法院，美國擺爛，我們是一點辦法也沒有，這世上最強大的合法強盜就是美國，而台灣是他們地位最低卻又最忠心耿耿的次等殖民地。軍購的錢是從民眾身上抽稅抽來的，這些錢哪怕每年只要有10%拿來做產業投資，都是不得了的大事，能創造的收入都無可數計，但它們都沒發生，錢都流入軍火商口袋。

