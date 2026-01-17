台積電被整碗端走？ 許采蓁批跪著把台灣未來都交出去

台美關稅以百分之十五定案，市議員許采蓁表示，傳產叫苦連天，台積電被整碗端走，矽盾何在？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

台美關稅以百分之十五定案，高雄市議員許采蓁十七日表示，傳產叫苦連天，台積電被整碗端走，矽盾何在？

許采蓁說，台美關稅定案，高雄叫苦連天的傳產遲遲等了半年終於迎來結果，但代價是台灣必須投資美國五千億美元，而且必須在川普任內完成。

許采蓁指出，半年談判，換來跟日本、韓國一樣的結果，台灣除了五千億元美金，還需要額外加碼至少五座晶圓廠，台積電連帶上下游供應鏈都得帶去美國，美方更強硬要求盡快通過一點二兆的軍購，面對美國各種要求，民進黨根本毫無招架之力。

許采蓁批評，當台灣人民的納稅錢、產業的機密、先進製程、供應鏈全部都離開台灣，這是哪門子的台美友好，根本是跪著把台灣的未來都交了出去，整碗都給人家捧走！