台積電被迫加碼 學者示警衝擊GDP

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）幫台積電加碼，赴美設廠投資金額應該要超過2000億美元，並創造3萬個工作機會。對此，東海大學經濟系兼任教授邱達生警示，台積電持續加碼投資，後續影響將逐一浮現，經濟成長動能的投資、出口、消費三大引擎，恐怕都將受到衝擊。

邱達生進一步指出，台積電擴大赴美投資規模，首當其衝的是國內投資遭排擠；台積電近年資本支出400至420億美元，替我國經濟動能添柴火、GDP持續上修，當赴美投資規模加大，勢必壓縮國內投資的額度，其次，台積電美國廠陸續完工，未來將加入高階晶片生產行列，對我國出口總額也會有長期、深遠的影響；當高薪工作外移，出口不振、台積電股價下跌，我國內需消費也會受到衝擊，整體來說，台積電加大赴美投資如溫水煮青蛙，逐步影響GDP的投資、出口、消費三大引擎的成長動能。

廣告 廣告

盧特尼克主動幫台積電加碼，科技產業顧問認為，台積電剛開始是「趕鴨子上架」，半強迫下赴美投資，既然頭都洗了，必然想追求效率運用，進而要達「規模效率」，從日本熊本一廠後，接著要蓋二廠，甚至三廠就可以證明；比較令人擔心，美國強勢作風，隨台積電加大赴美投資，是否導致我半導體供應鏈外移家數也跟著擴大，未來有產業空洞化或就業減少的危機。

科技產業顧問指出，台美對等關稅持續談判，可算入關稅談判我對美投資的金額內，對我國爭取較低稅率提供助力，若站在關稅談判角度來考量，這樣的投資交換也「不算是壞事」，要擔心的是半導體供應鏈家數太多，導致台灣產業空洞與就業機會減少問題，才是要注意的地方。