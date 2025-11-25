台積電要告羅唯仁跳槽洩密！ 是否撤院士資格要等「這事」

台積電決定要提告前資深副總經理羅唯仁。（示意圖，資料照）

台積電洩密疑雲延燒至今，網路出現各種說法，但台積電都沒回應，而今（25）日終於打破沉默、發出正式聲明，表示會對前資深副總經理羅唯仁提出訴訟。對此，經濟部晚間也重申尊重與配合調查，至於工研院院士身分是否會被撤銷，因無前例、還要再討論。

台積電宣布，已於11月25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟，依據台積公司與羅唯仁的聘僱合約書、任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

台積電表示，羅唯仁在2024年3月調任為「企業策略發展部」資深副總，無須再監督或管理研發部門事務，但他仍要求研發部門召開會議並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。

而他在2025年7月22日進行離職面談時，提到會去學術機構任職，沒說是去英特爾，沒想到最後是在英特爾公司擔任執行副總裁，就可能使用或洩漏台積電的營業秘密，所以要採取法律行動，包含違約賠償。

經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

另外，羅唯仁剛在9月獲得工研院新科院士，現在卻陷入官司與洩密爭議，經濟部表示，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

而上一波去東京威力科創的洩密案，台積電陳姓離職工程師，與吳姓、戈姓在職工程師，已遭檢方依違反國安法等罪起訴，求處陳應執行有期徒刑14年、吳9年、戈7年，智慧財產及商業法院今年9月1日裁定3人羈押禁見3個月，今日再度裁定3人羈押禁見2個月。

