台積電要小心了 三星2奈米技術突破終引高通回頭下單

南韓三星電子（Samaung Electronics）為高通（Qualcomm）製造2奈米晶片的傳聞去年以來持續沸騰，據傳2026年上半年三星將協助打造Snapdragon 8s Elite Gen5，消息在這次的CES 2026中似乎獲得高通執行長Cristiano Amon的證實。

南韓經濟日報（Korea Economic Daily）引述Amon的消息報導，高通正與多家代工廠洽談2奈米晶片製造事宜，三星是其中之一。Amon還透露，即將交付製造的產品已經完成設計，不久之後可開始商業化。目前高通尚未對此做任何評論，三星則對任何關於客戶的消息不予置評。

業界認為，半導體代工產業競爭相當激烈，龍頭廠爭相以更小的製程博取客戶青睞，而高通長久以來是三星和勁敵台積電爭奪的對象，假使三星果真獲得高通2奈米晶片訂單，無疑成為一個重要機遇，三星將再次能為高通製造最新、最先進的產品。

三星技術出現突破，吸引高通回頭

事實上，高通和三星多年來一直有著合作關係，包括製造Snapdragon 8 Gen 1，但因技術延遲和良率等問題，再加上晶片運作時的溫度比預期高，遲遲無法滿足高通的各項嚴格的要求，迫使高通抽身轉單台積電。反觀台積電，在良率和先進製程等各方面均明顯領先三星，這樣的差距吸引高通和Google等大廠的多數訂單流入台積電，造成三星在先進製程市場上只有苦苦追趕的份。

不過這樣的情況出現變化，近期三星在技術上接連傳出突破，例如第二代2奈米製程（SF2P）提供更佳的性能和功耗解決方案，三星推出行動處理器Exynos 2600向市場展示製程的穩定性。去年7月，三星獲得特斯拉（Tesla）價值165億美元的AI訂單，為特斯拉製造用於全自動駕駛（FSD）功能的2奈米AI6晶片。這些消息提升了潛在客戶的信心，業界認為這些似乎都是讓高通回頭的原因。

高通方面似乎也有意降低依賴單一代工廠，以避開產品延遲交貨的風險，畢竟台積電2奈米產能現在已經滿載，需首先確保大客戶蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）的晶片準時交貨，在這種情況下，高通可能被迫等待，新產品Snapdragon 8 Gen 5恐因此延後推出。

三星2奈米製程訂單傳捷報

據傳，三星2026年下半也將為嘉楠耘智（Canaan）製造另一款加密貨幣晶片，嘉楠耘智是於 2013 年推出全球首款 ASIC 比特幣礦機的公司。市場估計，隨著研究和開發速度的加快，2026年年底時三星 2 奈米晶片月產量 8000 片大幅提升至 2萬1000 片。

有消息指出，三星將其2 奈米晶片的代工價格調低 33%，藉此搶奪台積電的客戶。業界認為三星如果能夠穩定地提高其 2 奈米製程良率，與台積電之間的市佔率差距有機會開始縮小。

值得注意的是，多年來三星Galaxy S系列手機搭載的晶片多年來一直在Snapdragon和Exynos之間搖擺不定，甚至出現同一款手機在某些市場使用自家Exynos晶片，在其他市場卻搭載Snapdragon的情形，未來兩者若合作生產最先進的行動處理器，有分析師認為，三星旗在全球市場推出的艦手機不排除統一搭載Snapdragon。

