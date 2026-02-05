台積電計劃在日量產3奈米先進晶片！魏哲家預計今與高市早苗見面...周玉蔻、經濟學家：為高市首相助選

台積電已向日本政府表示，熊本二廠將改生產3奈米的先進半導體，台積電董事長魏哲家今（5）日將訪問首相官邸，直接向首相高市早苗傳達此事。對此，資深媒體人周玉蔻指出，這是為即將迎來眾議院改選的高市早苗、自民黨、聯盟維新黨助選。

一位民間集團資深經濟分析學家也認為，魏哲家這時公司布台積電熊本廠的漂亮成果還特別親赴日本向高市首相送上成績單，等於替選情狀況甚佳高市早苗領導的自民黨與盟友維新黨的氣勢「如虎添翼」，助選意圖十分顯著。

日本國內未曾生產過3奈米半導體，讀賣指出，日政府認為新計畫有助於大幅增強國內半導體製造能力，考慮增加補助。台積電第二廠原已得到最高7320億日圓的補助。日本政府認為這與Rapidus在北海道要量產的2奈米晶片計畫並不衝突，不會有市場競爭的問題。

熊本日日新聞報導，日本政府已宣布，高市將於當地時間上午11時（台灣時間10時）與魏哲家於首相官邸會面。

目前高市早苗正面臨眾議院改選，於日本全國各地助選、演講途中，周玉蔻表示，魏哲家此舉，是為高市、自民黨助選。

（圖片來源：葉建揚臉書、三立新聞）

