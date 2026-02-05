台積電計劃投資日本170億美元 量產3奈米先進晶片

（中央社東京5日綜合外電報導）全球最大晶圓代工業者台積電（TSMC）已向日本政府表示，計劃在熊本縣設立日本首座3奈米最先進半導體量產基地，預估設備投資金額高達170億美元。日本政府認為，此案對強化國內半導體供應鏈與經濟安全保障具有重大意義，正研議提供進一步支援。

政府相關人士4日透露，TSMC高層最快將於5日造訪首相官邸，親自向首相高市早苗說明最新投資規劃。

TSMC原本規劃在熊本縣菊陽町興建的第二座工廠生產6至12奈米晶片，投資規模為122億美元；此次則大幅升級為3奈米製程，未來將與日本經濟產業省協商調整事業計畫內容。

廣告 廣告

業界指出，半導體線寬愈小，資料處理速度與效能愈高。3奈米晶片主要應用於人工智慧（AI）資料中心、自動駕駛與機器人等領域，目前日本尚無相關量產據點。TSMC此案若落地，將填補日本在最先進製程上的空白。

日本政府同時推動本土先進半導體計畫，由Rapidus負責，預定自2027年度起在北海道量產2奈米晶片。官方評估認為，TSMC的3奈米與Rapidus的2奈米在應用市場上有所區隔，不致形成直接競爭。

針對熊本第二工廠，日本政府早在2024年即拍板提供最高7320億日圓補助。隨著TSMC調高製程等級，政府也開始評估追加支援的可能性，以加速國內半導體製造能力的整體升級。

在全球半導體競逐日益激烈、中國廠商持續擴大市占的背景下，目前能量產10奈米以下先進製程的工廠仍集中於台灣與美國。高市內閣將半導體、AI與數位產業列為成長核心，透過補助與政策誘因積極吸引海外大廠赴日設廠。

日本政府並期待，新工廠能成為地方「產業聚落」的核心引擎，帶動就業與周邊投資，作為推動地方創生與區域經濟活化的重要支柱。1150205