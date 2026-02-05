台積電計畫在日本量產3奈米先進晶片 魏哲家上午親見高市早苗

日媒報導，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）已計畫在日本熊本二廠將量產 3 奈米製程晶圓。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本《讀賣新聞》報導，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）已計畫在日本熊本二廠將量產 3 奈米先進晶片，台積電董事長魏哲家等高層今（5）日將前往首相官邸，親自向首相高市早苗報告這項投資規劃。

台積電原定去（2025）年 10 月正式興建熊本二廠，預計 2027 年 12 月開始投產 6 至 12 奈米晶圓，投資規模 122 億美元，以滿足 AI 等高階應用，日前傳出工程暫停，在於台積電因應 AI 熱潮帶動的高階晶片需求暴增，評估是否要讓熊本二廠改生產更先進的晶片。

此次大幅升級為 3 奈米製程晶片後，投資規模將達 170 億美元，台積電未來也將與日本經濟產業省針對計劃變更進行協商。這也將是日本國內首度擁有 3 奈米製程的晶圓廠，其可應用於 AI 資料中心、自動駕駛與機器人等領域。

日本政府認為，此投資案對強化該國半導體供應鏈與保障經濟安全具有重大意義，先前已決定為熊本二廠提供 7,320 億日圓補助，現正考慮對台積電的這項最新計劃提供額外支援。

至於由日本政府大力支持的 Rapidus，目標在 2027 年下半年量產 2 奈米晶片，日本政府認為，其 2 奈米與台積電的 3 奈米用途不同，兩者不構成競爭關係。

熊本《日日新聞》報導，日本政府已宣布，高市將於當地時間上午 11 時（台灣時間 10 時）與魏哲家於首相官邸會面。

