台積電計畫「3奈米提前引入美國」！外媒曝詳細時間表：台積已別無選擇

面對三星、英特爾等競爭對手追趕與產能困境，雖台灣政府祭出半導體「N-2」規定，不過市場傳出台積電將加快美國亞利桑那州廠的製程時間表，3奈米最快可能在2027年啟動量產，較原先規劃提前將近1年的時間。

科技媒體《Wccftech》引述韓媒《Digital Daily》報導，指出台積電的布局似乎將比原先預期更加積極，3奈米製程有望提前近1年導入美國廠，目前亞利桑那一廠已開始量產4奈米製程，二廠目前則目標2027年量產3奈米，預計自明年第3季開始設備進場。

廣告 廣告

報導表示，推動此次加速的重要原因之一，是市場對台積電先進製程的需求極為龐大，從4到2奈米，高效能運算（HPC）客戶吃下了台積電產能的大部分比重，此外，AI熱潮在短期內也看不到降溫跡象，促使台積電必須全面擴產，亞利桑那州廠因此被列為升級重點。

報導提到，另一項關鍵因素，在於晶圓代工的區域競爭日益激烈，除了英特爾押注18A製程之外，三星也正崛起成為不可忽視的競爭者。先前已有消息指出，三星計畫在德州廠直接導入2奈米的SF2製程，而非原先規劃的4奈米。

報導表示，此外，三星近期也成功拿下特斯拉這一重要客戶，顯示部分客戶正積極尋找台積電以外的可行替代方案。

報導指出，台積電在資本支出暴增與人力短缺的雙重壓力下，外界也關注其如何管理如此龐大的晶圓廠版圖，目前也正在日本持續推進新廠投資。不過，在需求極度強勁的現實環境下，台積電除了擴充產能之外，似乎已別無選擇。

更多風傳媒報導

