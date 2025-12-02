台積電設廠也救不了美國？英特爾前CEO認了：只在一情況下才能降低依賴亞洲晶片

美國總統川普上任後，多次抱怨台灣搶走美國晶片生意，他曾在接受媒體訪問時指出，美國當年愚蠢的將晶片製造外移，尤其是輸往台灣，導致如今幾乎100%的晶片都在台灣生產。然而，英特爾前執行長季辛格持不同看法，他表示，即便台積電在亞利桑那州設立新廠，也難以真正減少美國對亞洲晶片供應鏈的依賴。

季辛格接受《金融時報》專訪時透露，他2021年重返英特爾並出任執行長後，試圖透過晶片代工重振美國的製造領先地位，但始終等不到大客戶。他認為，主要原因在於英特爾內部的衰敗程度遠超過他的預期，問題比想像中更深、更嚴重。

季辛格指出，在他回鍋的前五年裡，英特爾沒有任何產品能準時交貨，完全缺乏「基本紀律」，彷彿連晶片工程也不會做了。

目前晶片大多仍在亞洲生產，美國為了降低對亞洲的依賴，正積極推動重建晶片製造業。然而，季辛格認為，即便台積電亞利桑那州新廠落成，也無法改變美國對亞洲晶片供應的依賴現狀。他指出，必須出現「經濟版圖的位移」，情況才可能改變。

