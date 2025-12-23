台積電設廠利多 台南國際固定航線首航日本熊本

台南直飛日本熊本航線23日首航。（市府觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

台南直飛日本熊本航線23日首航。（洪榮志攝）

暌違2年多台南航空站再度出現國際固定航班！台南直飛日本熊本航線23日首航時，滿載110名旅客，讓空盪已久的航空站大廳，出現難得人潮爆滿的畫面。鑑於看好台積電在兩市都有設廠的大利多，擁有35條台日航線的台灣虎航，從本月起特別開闢每周各2班台南飛往熊本、沖繩的航班，市長黃偉哲也率領市府團隊及台南觀光產業代表搭乘首航班機訪日，並期盼更多日本旅客未來選擇台南作為探索台灣的第一站。

台南航空站主任楊益瑞表示，台南機場從民國100年核定開放國際航班以來，曾有固定航班往返武漢、香港、日本大阪、越南胡志明市等城市，但109年受疫情影響陸續停飛，直到112年10月6日越捷航空台南飛胡志明市後，台南航空站就沒有固定航班進駐。疫情後近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛。

台南直飛日本熊本航線23日首航。（洪榮志攝）

據了解，今天首航台南－熊本的台灣虎航班機，係先從高雄飛到熊本，再飛到台南，再飛往熊本，最後飛回高雄。未來的台南－熊本航線，也將循此飛行路線經營。

台南直飛日本熊本航線23日首航時，滿載110名旅客，讓空盪已久的航空站大廳，出現難得人潮爆滿的畫面。（洪榮志攝）

市府觀光旅遊局長林國華指出，台南－熊本航線由台灣虎航於每周二、五的下午3時55分起飛，開啟日本旅客造訪台南最便捷的空中通路。日本旅客可直接從九州飛抵台南，深入探索這座以美食、古蹟與城市文化聞名的古都。台南近年廣受日本旅客喜愛，新航線預期將吸引更多旅客安排周末小旅行、深度文化體驗或美食巡禮，並帶動觀光、旅宿與商圈等產業同步成長，展現台南作為國際觀光城市的強大吸引力。

緊接著，25日即將啟航的台南－沖繩航線，更將深化台南與日本在海洋文化、節慶活動與旅遊等領域的連結，打造更完整的日本西南部便捷旅遊網絡。

市長黃偉哲認為，台南－熊本航線是疫情後台南機場迎來的國際航線新里程碑，感謝虎航開闢台南直飛熊本與沖繩，讓大台南約186萬市民，以及嘉義、北高雄地區民眾，都能就近從台南出入境前往日本，為南部民眾帶來更多交通便利。

隨著台積電在日本熊本投資設廠，一期已量產、二期持續建廠中，未來產業鏈交流將更加頻繁，加上台南本身是觀光與高科技重鎮，直航有助深化產業與觀光往來。他也感謝航空公司促成航線，強調航線開闢不易、維持更難，期盼台南－熊本及台南－沖繩航班班班客滿，帶動台日交流持續升溫。

首航儀式後，黃偉哲還率領市府團隊及台南觀光產業代表搭乘首航班機飛往熊本，展現深化台日合作的決心，市府也贈送首航旅客紀念小物，象徵台南與熊本開啟全新航線的里程碑，期盼藉此直航為兩地開啟更密切的交流契機，共同擴大國際旅遊市場，迎接更多日本旅客在未來選擇台南作為探索台灣的第一站，為城市邁向國際化開創嶄新篇章。

