台積電設廠帶動熊本觀光 Autopass進軍日本推智慧移動

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電在日本熊本設廠帶動台灣人赴當地觀光，為提升旅客體驗，台灣智慧移動體驗與金融科技服務整合商Autopass今天宣布進軍日本市場，以熊本作為首個海外布局城市，在當地推動整合移動交通、支付與城市生活的服務模式，預計第3季在熊本上線使用。

Autopass說明，相關計畫整合「車、電、網、金流」，串接交通、綠色能源與支付等跨領域資源，Autopass擔任平台整合與架構設計角色，負責系統開發、金流串接及生活服務整合，在日本當地攜手豐田通商（TOYOTA TSUSHO）作為二輪電動車導入日本市場的合作夥伴，也將攜手能源集團與大型商社以及在地交通與租賃服務業者，建構包括電動機車租賃與換電服務的基礎建設。

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Autopass今天舉行記者會，創辦人暨執行長余致緯表示，熊本地區過去兩年因台積電等半導體產業建設，湧入大量人口快速發展，熊本縣政府發現交通需要更多民間企業參與，因此Autopass規劃在熊本推動電能網絡和綠色移動方案，搭配Autopass在台灣長期布局的行動金融服務，未來可讓熊本居民以及到熊本觀光的旅客，透過一個ID就可在當地租賃電動機車、即時支付以及點數應用，並逐步串接更多生活與觀光服務。

余致緯指出，相關計劃是Autopass在國際拓展的第一步，把台灣的使用經驗從熊本開始擴展到整個九州地區，預計今年第3季在熊本正式上線，未來希望拓展至奈良、岐阜、沖繩、以及北海道等地，進一步擴展至亞太地區。

此外，交通部觀光署主任秘書黃易成應邀出席致詞表示，半導體產業深化台日之間合作，熊本發展成備受矚目的智慧觀光城市，透過此次Autopass智慧移動方案，導入電動車租賃與數位支付系統，看到台灣智慧輸出的科技實力，將智慧移動推廣到國際。

他表示，觀光署持續布局智慧觀光，例如在機場規劃智慧AI翻譯以及行動旅遊服務等，提供即時旅遊行程等資訊，提升旅客在台灣觀光體驗，期盼有更多熊本居民來台觀光。（編輯：林淑媛）1150409