台積電設廠效應發酵 台中工廠登記家數、新設家數雙居全國第一

台積電設廠效應發酵，台中市府表示，台中工廠登記家數、新設家數，114年雙居全國第一。（圖：中市府提供）

經濟部統計，截至114年12月底，台中市工廠登記家數突破1萬9,500家，居全國之冠，全年新登記工廠達1,263家，也是全國第一，市府表示，台中穩居全台製造業重鎮，隨著台積電台中擴大投資、總投資金額達1.5兆元，去年10月動工興建4座1.4奈米先進製程新廠，預期可帶動半導體供應鏈群聚設廠，強化台中產業競爭力。

經發局表示，台積電加碼投資台中後，已吸引多家國內外關鍵供應商提前布局。除晶片微影設備大廠艾司摩爾（ASML）、日本半導體設備商東京威力科創（TEL）在台中設立辦公室，相關供應鏈也陸續擴產設廠，包括生產半導體製程所需高純度化學材料的巨菱精密化學，於112年3月在港區新設台中港廠；製造半導體製程設備與超高真空系統關鍵組件的新萊應材，於113年7月在梧棲區設立新廠。測試設備廠鴻勁精密因應產線擴增需求，於去年6月及12月分別在大雅區設立第五、六廠，展現產業擴張動能。

經發局指出，仍有多家半導體相關業者持續投資台中，包括晶圓載具微污染防治設備製造商聖凰科技，規劃投資逾5億元於大肚區興建智慧化新廠；半導體關鍵治具耗材製造商銘金科技，也於今年1月獲經濟部核定投資逾9.5億元，在外埔地區擴建廠區並增設產線。

受惠於半導體產業持續發展，台中近年新廠設立動能明顯提升。經發局說，包括封測大廠矽品精密工業，繼113年5月於台中工業區設立新廠後，也於114年5月在中科后里園區再設新廠；光電半導體測試設備製造商惠特科技投資23.61億元，在台中工業區設立新總部與新總廠，並於114年12月完成工廠登記。另外，從事半導體製程精密零件設計與CNC加工的揚恩科技，於114年4月新設大雅廠；品模精密公司也於后里設立新廠，擴展高端製造能量。此外，光學大廠大立光電近年於台中工業區多座新廠陸續完工並完成登記，顯示高科技產業深耕台中的投資趨勢。

經發局分析，從全國工廠登記數來看，台中市以1萬9,500家居首，其次為新北市1萬8,789家、彰化縣1萬3,861家；114年全國新登記工廠共6,012家，其中台中市新增1,263家，占全國約21%，同樣排名第一。就產業類別觀察，台中新登記工廠以金屬製品製造業為大宗，共571家，占比約45%；其次為機械設備製造業254家，占約20%；第三為塑膠製品製造業93家，占約7%，顯示台中在精密加工與關鍵製造領域具備深厚基礎，有利半導體供應鏈持續群聚發展。

為協助企業投資台中，經發局強調，市府已設立投資單一窗口，整合跨局處資源，協助企業加速完成各項行政流程，並持續優化公司、商業及工廠登記審查與便民服務，透過專責窗口與流程透明化，縮短作業時程。未來市府將持續打造友善投資環境，吸引更多優質產業落腳台中，推動城市經濟穩健成長。（寇世菁報導）