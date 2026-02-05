台積電評估在日導入3奈米 龔明鑫：佔先進製程比重頂多2%

台積電董事長魏哲家今天(5日)與日本首相高市早苗會面，說明評估在熊本二廠導入3奈米製程。對此，經濟部長龔明鑫強調，即便台積電在日本建立先進製程產線，佔其先進製程產能比重頂多1到2個百分點，連同未來的對美投資，不會有掏空台灣的疑慮，台灣仍是會保有最先進製程技術、最大產能以及最賺錢的產線。

台積電近年擴大海外布局，其中日本熊本一廠已經順利營運，而興建中的熊本二廠，原先預計導入6、7奈米製程，不過，台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，證實熊本二廠正評估導入更先進的3奈米製程，引發關注。

經濟部長龔明鑫在經濟部年度記者會上表示，台積電赴日投資是基於接近服務客戶、滿足需求，熊本一廠正是要服務車用需求，而現在熊本二廠評估導入3奈米製程，則是為了因應AI及AI伺服器龐大需求。

先前經濟部預估2036年台灣與美國先進製程產能比重將達到8比2，媒體關注未來台積電熊本二廠導入3奈米後，先進製程產能海內外比重的消長。對此，龔明鑫回應，熊本二廠產能佔比相當低，頂多僅有1到2個百分點。

至於美國商務部長盧特尼克頻頻強調2028年要將4成先進製程產能移往美國，龔明鑫重申，不知道這個數字怎麼算出來的，因為光是台積電亞利桑那州二廠預計要到2027年才會蓋好，屆時第三廠才開始蓋，因此2028年在美國有多少產能都算得出來。

針對媒體詢問先進製程輸往海外需落後本土1到2個世代規定是否鬆綁，龔明鑫則說，現有規範僅是對赴中投資做技術審查，要求須有一定的技術落差，對其他國家則沒有要求，不過，台積電先進製程輸出模式本就是在台研發最先進製程，並確定試量產成功後才會到海外布局，等到試量產成功時，技術也早就有所推進，符合立足台灣、布局全球的政策基調。

龔明鑫再次強調，隨著美光等記憶體大廠持續在台投資，加上客戶追著台積電要產能，台積電持續擴大投資台灣，未來在台產能相當可觀，台灣仍會是先進製程重鎮，也沒有被掏空的疑慮。他說：『(原音)但是台灣還是會最先進技術、最大的量甚至於最賺錢(產線)，一定還是會在台灣，而且海外的比例，事實上跟台灣的比，我說先進製程的部分，比起來是很少很少。』

龔明鑫表示，目前經濟部尚未收到台積電去年加碼投資美國1千億美元以及日本熊本二廠投資變更等申請案，需尊重業者投資步調。