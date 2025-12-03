台積電誘人 高雄呈現市內北漂

高市議員黃紹庭3日在總質詢建議發展「南IC、北台積」，盼引入IC產業讓南高雄人口回流。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁表示，南高雄是具備潛力的基地。（柯宗緯攝）

高雄人口版圖悄然變動，高市議員黃紹庭3日在議會總質詢揭露，隨著台積電宣布進駐的5年間，北高雄人口激增1萬8294人，南高雄卻流失2萬5332人，出現「市內北漂」現象。他主張發展「南IC、北台積」，盼引入IC產業讓南高雄人口回流。市長陳其邁回應，高雄缺乏大型基地，而未來將轉向IC與AI發展，南高雄是具備潛力的基地。

黃紹庭指出，據市府提供數據顯示，北高雄目前有仁武產業園區、橋頭科學園區、白埔產業園區，其中因台積電落腳而備受矚目的楠梓產業園區年產值達1576億元，創造1500個就業機會。

廣告 廣告

不過，高雄市政府其實「把台積電看扁了」，經濟效益低估，實際上高雄單座廠年產能約30萬片、2奈米單價約3萬美元，估算至少可創造近3000億元產值，若未來擴增至6座廠，總產值高達1兆7000億元。

黃紹庭直言，北高雄欣欣向榮，反觀南高雄在產值、就業數據上市府卻不敢公布，民國110年台積電宣布進駐高雄後，至今年10月底統計顯示，北高雄5年來人口增加1萬8294人，南高雄卻少了2萬5332人，證明所謂的「S廊帶」南高雄根本沒沾到邊。

黃紹庭認為，高雄若要迎上AI時代，必須布局「北台積、南IC」，尤其亞灣區具備交通、軟體園區與生活機能，因此亞灣區及原205兵工廠腹地，相當適合發展半導體IC設計、封測研發中心，有利於人口均衡發展。

對此，陳其邁回應，高雄除白埔產業園區，已無大型工業腹地，隨著台積電進駐，城市發展須轉向IC設計與AI應用等高附加價值產業，而南高雄因具備土地、生活機能與交通優勢，是最具潛力的研發場域，包括鴻海電動車研發中心已進駐亞灣。

陳其邁強調，IC設計倚賴創新生態系，系統整合商更是關鍵，因此市府聚焦AI服務、晶片設計與智慧城市應用，另也提出更優惠的土地與人才培育方案，加強招商與補助誘因，吸引企業投資，期許任期結束前，高雄產業轉型能再邁出一步。