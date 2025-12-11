台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光

「護國神山」台積電（2330）今（11）日進行除息，受到美國聯準會宣布降息1碼消息影響，一開盤股價大漲15元，衝上1515元，實現開盤秒填息，隨後股價由紅翻黑，最後收盤下跌30元，收在1470元。這次除息每股配發5元現金股利，預計發出約1,296億元，讓184.83萬名股東不亦樂乎。台積電創辦人張忠謀持有12.5萬張股票，此次可領取高達6.25億元股息，不過領最多股息的居然不是他，而是另有其人。

最大股東不是張忠謀？第一名有望入帳82億元

根據10月最新資料，台積電董事長魏哲家持有7,217張股票，此次除息約可領3608.5萬元；前董事長劉德音於2024年退休前，持有1.29萬張，若無賣股約可領得6455萬元；而張忠謀在2018年退休前，持股12.5萬張，若未處分本次除息可領6.25億元。不過，領最多股息的不是張忠謀，而是行政院國家發展基金管理會，現持有165.37萬張股票，這次除息有望入袋82.68億元。

台積電下季配息調高至6元

台積電自2019年起採每季配息，近10年填息表現優異，含今日共除息26次，其中當日除息的次數高達20次，成功率達7成6，有利股東獲取穩定現金流與資本利得。不過，台積電除息也曾遇到困難，像是今年6月的除息因市場震盪，直至第10個交易日才填息。

台積電這次上演秒填息，也為接下來將在2026年3月17日除息的第三季盈餘增添信心。2025年第3季現金股利提升至每股6元，再創季配息以來最高紀錄，只要在除息日前一交易日收盤前買進即可參與，預計2026年4月發放入帳。