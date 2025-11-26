台積電調整每股現金股利至5.00001118元 總金額逾1296億元

台灣積體電路製造公司（台積電，2330）於114年11月26日發布公告，調整2025年第二季每股現金股利金額。根據公告，此次現金股利的總金額為新台幣129,662,912,605元，每股配發金額由原先的5.0元調整為5.00001118元。

台積電於114年11月26日發布的公告，資深副總經理暨財務長黃仁昭表示，經董事會決議，本公司將調整114年第二季每股現金股利金額。（資料示意圖／翻攝自台積電官網）

此次調整的原因是因為在董事會決議股利分派至配息基準日之間，台積電收回了113年限制員工權利的新股部分股數，導致流通在外的股數有所變化。根據公司於114年8月12日的董事會決議，授權董事長調整每股現金股利金額。

台積電強調，以上資料均由公司依據當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，若有虛偽不實，均由該公司負責。

