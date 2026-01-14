台積電變美積電？國科會主委：誤會者不聰明

▲媒體人周玉蔻主持的廣播節目《新聞放鞭炮》專訪吳誠文，關切台積電赴美設廠相關議題。圖為吳誠文出席國研院活動（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅協議進入最後階段，外媒報導台積電將增設5座廠房；民眾黨黨主席柯文哲昨（13）日表示，不要把台積電變成美積電。國科會主委吳誠文今指出，關稅談判相當順利。另，今日美國最高法院針對關稅合法性判決結果，與台積電赴美投資規劃無重大關聯。

媒體人周玉蔻主持的廣播節目《新聞放鞭炮》專訪吳誠文，關切台積電赴美設廠相關議題。吳誠文表示，政府透過法令、審查投資，並且有一席董事席次，確保政府跟台積電董事會看法一致，先進製程研發根留台灣。

國科會主管全國科學園區，吳誠文指出，政府將形塑國家隊赴美，以台積電為龍頭，其他廠商則可以在保護傘下，爭取稅、簽證與地方法規調適等。在美設廠雖然增加部分成本，但是因為廠商更靠近客戶會降低成本，並且有關稅優惠。

另，吳誠文日前接受外媒訪問曾經談到我國半導體優勢領先5至10年卻被誤會是未來不具備優勢。他解釋，5至10年的領先是以現況評估，但我國不可能沒有持續發展，因此持續發展下未來更有可能領先更久，誤解的可能不聰明。周玉蔻問「你是說柯文哲不聰明？」，吳笑稱，「他沒有我聰明」。

