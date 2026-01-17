台積電變美積電？ 張惇涵嗆：美光在台投資破兆也沒變「台光」

台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。在野黨批評鉅額投資恐加速產業外移，行政院秘書長張惇涵今（17）日回應，美國記憶體大廠「美光」在台灣的投資總額超過1.1兆元（新台幣），也沒有變「台」光。

張惇涵今天指出，台美關稅談判有了階段性的成果，行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮，還有談判團隊非常辛苦。他說，每當談判團隊到第一線時，從總統賴清德、行政院長卓榮泰，到許多談判工作小組的成員，也都無時差工作，就是希望在瞬息萬變的過程中，給予前線最大支援。

在野擔憂台積電等半導體產業外移。（圖／路透社）

針對外界質疑對美投資金額是否為5000億美元，張惇涵以買房為例說明，如果購買1500萬元的房子，自備500萬元頭期款（自主直接投資），向銀行貸款1000萬元（融資），而這1000萬貸款是由父母擔保（信保），最後花費的金額絕對不會是2500萬元。他強調，台積電董事長魏哲家在法說會上再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。

台美關稅談判遭在野批評恐造成台灣產業外移，張惇涵舉例反證，美國記憶體大廠「美光」在台灣的投資總額超過1.1兆元（新台幣），並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，「美」光也沒有變「台」光。他表示，多次跟產業界的座談下來，台灣的產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭。

張惇涵強調，關稅談判的結果，讓台灣的產業在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，國人要對台灣的產業有信心，對台灣有信心。

