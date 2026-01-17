台積電變美積電？ 經濟部曝10年內製程布局：霸權無可動搖

台美關稅談判拍板定案，其中台灣要赴美投資2500億，美國商務部長盧特尼克更喊出，「川普任內要將台灣半導體產業40%搬到美國」，因此網路也掀起「台積電變美積電」的說法。對此，經濟部緊急發文澄清，更公開台積電至2036年的先進製程布局預測數據，強調台灣在半導體界的霸權地位無可動搖。

台積電。（圖／路透社）

經濟部在聲明中指出，台積電先進製程領先全球，根據目前規劃與評估，即便到2036年，台積電在台灣的先進製程佔比仍將高達80%，而美國佔比僅約20%。這組數據直接擊碎「產業外移」的疑慮，顯示核心技術與產能重心依然緊鎖台灣。經濟部表示，這些數據證明台灣在全球半導體供應鏈中的核心地位不會改變。

廣告 廣告

美國商務部長盧特尼克。（圖／路透社）

針對「美積電」的標籤，經濟部以美國記憶體大廠美光（Micron）為例進行回應。經濟部表示，台灣企業在各國開分店，是發揮實力的自然展現，正如美光來到台灣投資先進封裝關鍵據點，也不會因此就變成「台光」。經濟部強調，同理可證，台積電在全球設廠是應客戶需求而生的戰略擴張，而非技術外流。

經濟部也引述台積電董事長魏哲家先前的公開談話作為佐證。魏哲家多次強調，台積電所有的決策都是基於客戶需求，全球研發中心更早已設在竹科。魏哲家向外界再次重申，海外布局是為了服務全球客戶，絕對「並非取代台灣」。經濟部透過這些說明，希望平息外界對於護國神山地位動搖的擔憂。

延伸閱讀

中天記者遭羈押檢方指涉《國安法》 國防部：相關案情不予評論

影/中天記者遭羈押 張啓楷哽咽：不要重蹈白色恐怖夢魘

中天記者與5軍人遭羈押 橋頭地檢署證實涉《國安法》