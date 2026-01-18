台積電變美積電？經濟部護駕：到2036年台灣產能仍佔8成

【高沛生／綜合報導】台美關稅協議定調，雖然成功將關稅降至15%，但代價是台積電必須帶頭與國內AI、能源產業擴大在美投資，總額高達2500億美元（約新台幣8兆元）。面對美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）公開喊出「目標將台灣40%產能移美」，引發國內「去台化」疑慮沸騰。對此，經濟部發文強調，至2036年台積電在台產能仍佔8成，澄清「美積電」傳言。

近期在野黨針對台美談判結果火力全開，國民黨前立委鄭麗文昨日再度抨擊，指稱這場談判根本是「黑箱作業」，痛批賴政府在美方威脅下「殺積取卵」，讓台積電淪為政治交換的籌碼。鄭麗文質疑，台積電承諾在美增設多座晶圓廠，不僅高昂成本將轉嫁企業，更恐導致台灣半導體產業鏈出現「遷徙效應」，最終造成台灣經濟掏空。

廣告 廣告

面對「殺積取卵」與「美積電」的質疑，經濟部昨日於社群平台發文澄清。經濟部強調，台積電先進製程始終領先全球，且根據佈局規劃，預計到2036年時，台積電在台灣的產能佔比仍高達80%，美國僅佔約20%。經濟部以此數據佐證，台積電的根基始終在台灣，並非外界所傳的「產業移轉」。

經濟部更以美商記憶體大廠美光（Micron）為例，指其在台灣投資先進封裝關鍵據點，也不會因此變成「台光」，強調台灣公司到各國開分店是企業實力的展現。文中重申，台積電董事長魏哲家已多次保證，海外布局是基於客戶需求而非取代台灣。然而，在野黨仍認為，美方曾以「100%關稅」作為威脅手段，政府目前的數據承諾是否能抵擋美方的強硬奪取，仍令外界高度不安。

經濟部發文強調，至2036年台積電在台產能仍佔8成，澄清「美積電」傳言。經濟部臉書

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

這家農會厲害了！靠「這優勢」狂吸180億存款 年終豪發6個月

獨家｜大S離世一年 汪小菲、徐家重啟談判！扶養費之爭露曙光

