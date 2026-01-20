台積電變美積電？鄭麗君強調「非供應鏈外移」：先進製程在台投資數量遠大於他國

行政院今日召開記者會說明台美關稅談判成果，行政院副院長鄭麗君表示，台美投資MOU載明2500億企業自主投資，以及台灣政府以信用保證的機制來支持金融機構提供上限2500億美元的授信額度，這樣的信保模式不是政府出資模式，是企業自主規劃，金融機構提供融資服務，政府則扮演信保的機制，她並強調，台灣模式並不是供應鏈外移，而是支持我國的高科技產業以加法甚至以乘法來延伸產業的實力，來擴大在美國的有利的國際布局，台積電的先進製程跟先進封裝，在台灣的投資數量絕對遠大於在其他國家。



鄭麗君表示，這次的實體會議中，主要跟美方在美國商務部進行總結會議，取得4項共識，首先是我方確定獲得兩項最優惠的待遇，也就是對等關稅降為15%且不疊加，是美國主要逆差國當中最惠帶待遇，與歐盟、日、韓等美國重要的盟友是一樣的稅率，第2個是針對美國232條款調查下的半導體及衍生品相關的關稅，雖然關稅還未正式底定，但美方承諾不論任何關稅會給台灣最優惠的待遇。

半導體免稅配額優先到手 美方承諾 「未來式關稅」保障 ​

鄭麗君指出，台灣也是全球第一個優先取得未來可能的半導體及衍生品關稅的免稅的配額，以及配額外的最優惠待遇15%，但如果屆時的稅率低於15%，則從其低，這1項全球首獲的半導體及其衍生品優惠關稅的談判其實並不容易，因為它是屬於1個未來式的關稅，但是美方承諾未來不論任何的稅率，全境都給台灣最優惠的待遇。



鄭麗君說，雙方也在商務部簽署了台美投資MOU，我方也向美國貿易代表署確認，未來數周台美會接續完成簽署台美對等貿易協議，待這2份協議都簽署完成之後，就完成最後一哩路，也完成總統賴清德、行政院長卓榮泰交付談判小組的任務，這一次的總結會議，她也藉此機會向美方再度表達，希望美方能夠儘速完成，台美避免雙重課稅，來降低雙方企業投資所面臨的稅務問題，那這是這一次總結會議我獲致的這個結論。

2500億企業投資＋2500億信保 鄭麗君：不是政府直接出資

鄭麗君指出，有關台美投資MOU裡面的內容，我方是以台灣模式來載明，我方提出企業自主規劃2500億的產業投資，以及台灣政府以信用保證的機制來支持金融機構提供上限2500億美元的授信額度，這樣的信保模式不是政府出資模式，是企業自主規劃，金融機構提供融資服務，政府則扮演信保的機制。



鄭麗君說，大家會關心說這個信保機制如何來建立，原則上不會動用經濟部的中小企業信保基金的機制，因為國發會下目前已經設有國家融資保證機制，政府已經在離岸風電、重大公共建設等有相關的執行的經驗，未來會在這個機制下來建立專案國家融資保證機制，初步規劃以授信額度上限2500億美元的規模來設算。



鄭麗君表示，她也必須說明，企業融資的途徑非常的多，有些融資需要信保，有些融資不一定需要信保，尤其是高科技產業公司，不過政府仍然會以2500億融資上限的額度來做規劃，在這樣的規劃下，因為是高科技產業公司，保證成數可以比中小企業略低，政府會在5到6成之間來規劃保證成數，也由於是高科技產業公司，它的承保倍數可以比中小企業略高，所以會在承保倍數15到20倍之間來規劃。



鄭麗君說，也因此目前預估信保機制最終實際所需的保證專款的規模會是62.5億到100億美金之間，由於MOU並沒有載明年限，也因此這個融資是企業所需才會進行融資的申請，銀行還要經過授信的審查，有需要信保的時候，才會啟動這個信保的機制，所以是可以分期來建立規劃，政府預備分五期來規劃這個信保機制，第1期預估到位5分之1。



鄭麗君說，信保專款機制的來源，依據過去的國家融資保證機制，會來自於政府跟銀行之間共同組成，政府考慮由國發基金來這個籌措，也會邀請公股銀行及民間銀行共同來參與，在整個投資MOU的背後，是有一個戰略目標的思考，也就是希望在根留台灣、布局全球的戰略目標底下，以台灣模式支持我國產業進行有利的國際布局，所以這並不是供應鏈外移，而是支持我國的高科技產業以加法甚至以乘法來延伸產業的實力，來擴大在美國的有利的國際布局，期待未來透過台美強強聯手，來來打造高科技產業供應鏈。

台積電投資布局 鄭麗君強調「核心仍在台灣」

鄭麗君提到，過去台美產業長期互補，台灣有優秀的製造能力、客製化服務，美國是創新研發具有優勢的國家，雙方的合作一定能夠發揮加乘的效果，所以過去台灣的半導體業者在美國、德國、日本投資，其實同時也帶動台灣半導體產業整體的發展。

鄭麗君說，有關台積電的投資布局，這必須要尊重台積電的規劃跟說明，不過行政院、國發會、經濟部、國科會長期協助台積電擴大在台灣的投資，所以政府非常的清楚知道，台積電的先進製程跟先進封裝，在台灣的投資數量絕對遠大於在其他國家，但是具體的規劃應該由台積電來說明，護國神山在台灣是持續的壯大當中。



鄭麗君也指出，還有最後一哩路，就是數週後要跟美國貿易代表署來進一步簽署台美對等貿易協議，這個內容包含關稅、非關稅、貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護，以及商業機會等相關的議題，那裡面也包含了雙向投資，台灣不僅對美擴大投資，也歡迎美方也承諾擴大在台投資。



