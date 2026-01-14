台積電變「美積電」？多蓋5廠換關稅15％ 專家直言「台美更緊密」非常可以接受

許美華：15%的關稅水準不僅未再疊加，還比照日、韓及歐盟標準，且未涉及美國《貿易擴張法》第232條款等潛在限制，對台灣而言「非常可以接受」。 圖：(台積電亞利桑那廠)

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，台灣與美國之間的貿易協議即將拍板，雙方希望能達成關稅共識，未來台灣輸美產品關稅可望降至15%，與日本、南韓水準相同。報導並指出，談判條件之一，可能包含台積電需進一步擴大在美國投資設廠，至少再增建5座半導體廠。

消息曝光後，引發外界關注。科技專家許美華昨（13）日在臉書發文指出，若紐約時報相關報導屬實，台灣談判團隊確實值得肯定。她表示，15%的關稅水準不僅未再疊加，還比照日、韓及歐盟標準，且未涉及美國《貿易擴張法》第232條款等潛在限制，對台灣而言「非常可以接受」。

許美華也點名，由鄭麗君領軍的談判團隊，「很可以跟國人交代了」。至於外界關注台積電擴大赴美設廠的承諾，她認為，這並非被迫讓步，而是將原本就要進行的布局作為談判籌碼，且未設定明確時間表，保留相當彈性。

她進一步分析，台積電目前產能嚴重不足，持續擴充本來就是必要之舉，但台灣在土地、水電與高階人才等資源上終究有限，產能走向海外勢在必行。尤其美國客戶占台積電營收比重超過七成，在美國設立更多廠區，本就是既定方向，只是時間早晚問題。

許美華也澄清，外界常誤以為台積電赴美設廠是因美方施壓。事實上，早在2020年5月，台積電便已宣布美國設廠計畫，2021年動工時，主要考量是回應美國大型客戶在地緣政治風險下的分散需求，直到2022年拜登政府推出《晶片法案》後，美國政府角色才逐步加重。

針對「台積電恐變成美積電」的質疑，許美華直言，無論是在美國、日本或德國設廠，都不是問題。她強調，在可預見的未來，最先進製程的研發、良率模型與關鍵技術，台灣仍是唯一核心據點。

她認為，若台積電在美國進一步擴廠，反而會讓台美半導體供應鏈綁得更緊密，形成高度共存、存亡與共的關係，這樣的結果，恐怕正是中國最不樂見的局面，也難怪「台積電變美積電」的論述再度被操作。

查看原文

