台積電變「美積電」？張惇涵破解謠言：美光投資1.1兆也沒變台光

台美對等關稅談判昨（1/16）日拍板定案，除關稅稅率降至15％且不疊加外，台灣也成為全球首個取得232條款關稅最優惠待遇的國家。不過藍白仍質疑政府承諾企業「自主投資2500億元赴美」及「協助2500億元信保基金」，恐導致半導體產業外移、讓台積電變成「美積電」。對此，行政院秘書長張惇涵說，「美」光在台投資逾1.1兆也沒變成「台」光。

張惇涵表示，台美關稅談判已取得階段性成果，副院長鄭麗君、政委楊珍妮 及整個談判團隊付出極大心力。每當團隊站上第一線，從賴清德、行政院長卓榮泰到各工作小組成員，皆採取無時差方式支援，只為在瞬息萬變的談判過程中，給予前線最大後盾。

對於在野質疑「2500億信保等同2500億直接投資」，張惇涵引用立委沈伯洋的比喻說明，若購買一棟1500萬元的房子，自備500萬元頭期款屬於「自主直接投資」，向銀行貸款1000萬元屬於「融資」，若該筆貸款由父母擔保，即為「信保」，但最終實際購屋金額仍是1500萬元，而非2500萬元。他強調，信保是風險分擔機制，並非等同政府或企業額外支出。

至於台積電海外投資是否造成「美積電」疑慮，張惇涵指出，台積電 董事長 魏哲家 日前在法說會上再次重申，所有決策皆以客戶需求為核心，海外布局並非取代台灣，而是補充產能；護國神山的「主峰不動」，只是山勢向外延伸。

張惇涵還舉例，就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，「美」光也沒有因此變「台」光。

張惇涵表示，政府多次與產業界座談後的共識是，台灣產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭；此次對等關稅談判的結果，正是讓台灣站在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，呼籲外界應對台灣產業有信心、對台灣有信心。

