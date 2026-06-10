台積電財務長接受BBC專訪 未排除產品漲價可能

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）全球最大晶圓代工廠台積電的財務長黃仁昭日前接受英國廣播公司（BBC）專訪時，未排除公司產品漲價的可能性，他並表示，人工智慧（AI）熱潮並非即將破裂的泡沫。

BBC記者近日前往新竹科學園區採訪台積電年度股東會，並獨家專訪黃仁昭。他受訪時亦否認台積電在全球擴張是出於地緣政治壓力。

根據BBC，台積電董事長暨總裁魏哲家在股東會上告訴股東他想漲價。黃仁昭雖未明言會調漲，但他表示「通貨膨脹確實令我們的成本上升」，不過他也說，台積電不會突然漲個「4、5倍」。

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隨著AI晶片需求快速增長，過去一年，台積電股價大幅飆升。黃仁昭則表示，公司正面臨努力追上客戶需求的壓力。

而股市同樣面臨壓力，全球投資人正在思考對AI基礎設施的巨額支出浪潮是否得以為繼。本週稍早亞洲科技股大跌，美國科技股5日也出現類似拋售潮，市場對估值過高的憂慮日益升溫。

不過，黃仁昭堅稱，AI熱潮並非即將破裂的泡沫。他說：「我們對這個AI大趨勢有非常堅定的信念。我們跟客戶以及客戶的客戶談過…主要是超大規模雲端服務供應商。」

「這些公司財力雄厚，擁有大量財務資源，所以我們相信，他們有能力繼續投資。」

目前台積電正在美國、德國、日本擴大製造業務，同時也在台灣擴產。不過，黃仁昭反駁外界有關這是在回應華府或北京壓力的說法。

他說，台積電到台灣以外建立產能，是基於客戶需求，客戶希望他們到那裡去，「不是政府要求的」。

黃仁昭亦清楚表達最尖端的生產仍會留在台灣，並指如果要把整個製造生態系遷往美國，需要「5年或10年，甚至更久」。（編輯：楊昭彥）1150610