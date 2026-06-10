台積電財務長暗示將調漲產品售價 堅信AI不會泡沫化

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台積電位於竹科的總部資料照。路透社



在AI熱潮下，全球最大先進晶片代工廠台積電成為投資人熱捧焦點。台積電財務長黃仁昭近日接受英國廣播公司（BBC）專訪強調，AI熱潮不會泡沫化。黃仁昭同時暗示，由於通膨導致成本升高，台積電有可能調漲產品售價。

BBC近日前往新竹科學園區專訪鮮少受訪的黃仁昭（Wendell Huang），並於今日登出相關報導。報導中指出，作為輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果公司（Apple）晶片的主要代工廠，只要價格出現任何調漲，都會影響整個AI基礎設施的成本，並影響消費電子產品售價。

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台積電董事長魏哲家日前在股東大會上表示，台積電的競爭對手紛紛調漲售價，而他也想跟進。

黃仁昭則向BBC表示，台積電不會突然調漲「4倍或5倍」售價。他說，「我們反映的是自身價值」，也就是台積電的「技術領先地位」和「卓越的製造能力」。

他並未直接回應台積電是否真會調漲售價，僅表示通膨確實增加了製造成本。

受到AI熱潮影響，台積電和其他半導體企業的股價過去一年瘋狂飆漲，引發外界對AI泡沫化的隱憂。對此，黃仁昭信心喊話說，AI熱潮絕不是一場泡沫。他表示：「我們對AI大趨勢堅信不移。我們和客戶，以及客戶的客戶談過，而他們都是超大規模數據中心營運商，這些企業財力雄厚，有非常多的財政資源，所以我們相信他們有能力繼續投資。」

台積電這幾年擴大海外設廠，包括美國、日本和德國都設置生產線。黃仁昭解釋，這些決策並非受到地緣政治或美方、中方壓力，純粹是因應客戶需求。他說：「我們是基於客戶的需求走出台灣打造生產能力。客戶希望我們過去，而不是來自政府的要求。」

黃仁昭同時強調，台積電仍會在台灣生產最先進晶片。

美國總統川普重返白宮後，不斷施壓各企業將製造業重新帶回美國。台積電則是承諾投資1650億美元於亞利桑那州擴大生產。不過黃仁勳坦言，美國需要「5到10年，甚至更久」才可能在國內打造完整的半導體製造生態鏈。

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