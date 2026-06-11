台積電財務長親上火線！不排除漲價、AI不是泡沫 最尖端生產仍留台灣

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台積電財務長黃仁昭接受BBC專訪，最重要的不是單一句「不排除漲價」，而是台積電一次回答了全球市場最關心的三個問題：AI是不是泡沫、先進製程會不會離開台灣，以及台積電在地緣政治壓力下還能不能掌握自己的節奏。

黃仁昭表示，通膨推升營運成本，不排除產品漲價可能，但不會突然大幅調漲。這句話對全球科技產業影響很大，因為台積電不是普通供應商，而是全球AI與高效能運算的核心製造平台。當台積電釋出漲價訊號，代表先進製程、先進封裝、產能配置與成本壓力正在重新進入客戶談判桌。

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更關鍵的是，黃仁昭明確表示，AI熱潮不是即將破裂的泡沫，因為主要雲端服務客戶財力雄厚，仍有能力繼續投資。這等於台積電替全球AI資本支出投下信任票。市場近來不斷討論AI是否投資過熱，資料中心是否蓋太快，GPU與高階晶片需求是否會在某個時間點急速反轉；但台積電站在訂單、製程、封裝與客戶需求最前線，它對需求的判斷，比華爾街情緒更接近產業真實脈動。

這也解釋為什麼台灣出口、製造業投資與半導體擴廠仍然強勁。AI不只是題材，而是正在形成新的全球基礎建設競賽。從雲端服務商、模型公司、資料中心、電力系統、先進封裝到晶圓代工，這條鏈正在吸納龐大資本。台積電若認為主要客戶仍有能力持續投資，代表AI需求短期內不是單純投機泡沫，而是大型科技公司對下一代算力主導權的戰略投入。

黃仁昭同時強調，台積電赴海外設廠是回應客戶需求，不是政府要求；最尖端生產仍會留在台灣，若要把完整製造生態系遷往美國，可能需要5年、10年甚至更久。這段話尤其重要，因為它直接回應了外界對「台積電去台化」的疑慮。

台積電全球布局是現實，亞利桑那、日本、德國都在半導體地緣政治重組中扮演角色，但完整的先進製程生態系，不是蓋一座廠就能複製。它需要上游材料、設備、工程師密度、供應商反應速度、水電基礎建設、客戶協同與長期累積的製造文化。台灣之所以不可取代，不是因為口號，而是因為這套生態系仍然集中在台灣。

這對台灣政府也是提醒。台積電可以說最尖端生產仍留在台灣，但台灣必須提供足夠條件讓它留下。能源、水資源、土地、人才、交通、教育與法規效率，都不是配角，而是先進製程能不能根留台灣的國家能力。護國神山不是靠情感守住，而是靠治理能力、基礎建設與全球信任守住。

台積電這次專訪還有一層政治意義。當美國希望先進製程更多移往本土，當中國持續以軍事與灰區壓力威脅台灣，台積電必須在客戶、政府、投資人與安全風險之間維持平衡。黃仁昭的說法等於清楚劃出界線：海外擴張會做，但不是失去主體性；回應客戶需求，但不是被政治力量任意搬動；AI需求強勁，但仍要用紀律管理成本與產能。

接下來要看三件事。第一，台積電法說會是否正式調整價格、毛利率與資本支出展望；第二，AI客戶是否接受先進製程與先進封裝漲價；第三，美國是否持續施壓提高本土先進製程比重。

這場專訪真正的重點，是台積電把AI、價格與地緣政治三條線一次說清楚。AI不是泡沫，成本正在上升，最尖端仍在台灣。這三句話放在一起，就是台灣在全球AI時代最重要的產業座標。

（圖片來源：AI示意圖）

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