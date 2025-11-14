台積電財務長黃仁昭將赴星！連2天參加摩根士丹利亞太峰會
台積電（2330）14日公告，資深副總經理暨財務長黃仁昭將受邀參加摩根士丹利證券舉辦的法人說明會。根據公告內容，此次說明會訂於11月20日至21日在新加坡文華東方酒店（MANDARIN ORIENTAL SINGAPORE）舉行，會議時間為當地時間上午8時30分。
台積電表示，本次受邀參加摩根士丹利證券主辦的「第二十四屆亞太峰會」（Twenty-Fourth Annual Asia Pacific Summit），會中將針對公司10月16日法說會已公開的財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
該公告符合重大訊息公告條款第12款規定，事實發生日為11月20日。台積電強調，完整財務業務資訊可至公開資訊觀測站的法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
延伸閱讀
Fed降息機率驟減！台股開盤重挫 台積電狂瀉25元
台積電子公司TSMC Global加碼投資！砸2560萬美元購入兩檔公司債
王義川扯台北市府圖利輝達！王世堅：圖利輝達等於圖利台灣
其他人也在看
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 8 小時前
法人大逃殺838億 台股重挫506點周線連二黑/外資領息後狂殺台積電 兩面手法壓價跡象濃/正崴三檔全面跳水 集團市值噴掉45億｜Yahoo財經掃描
美股在12月降息機率驟降、政府關門造成經濟數據缺口等不確定因素干擾下全面走弱，道瓊工業指數大跌1.65%，那斯達克指數重挫2.29%，標普500指數下跌1.66%，費城半導體指數急跌3.72%，寫下一個多月來最大單日跌幅；市場憂心關稅推升通膨將迫使聯準會暫緩寬鬆，AI高估值個股成殺盤重心，輝達、安謀、博通及台積電ADR跌幅約3%至近6%，特斯拉重挫逾6%創兩個月新低，日商鎧俠財報疲弱亦拖累美光、威騰等記憶體股走低，科技股修正壓力明顯外溢。亞股今日同樣跌一片，日經指數下跌1.77%，韓股重挫3.81%，港股同樣走跌，上證指數也小幅下跌，反映資金風險偏好降溫。台股今（14）日承接國際利空，早盤即重挫並一路在低檔震盪，加權指數終場大跌506.06點、收27,397.50點，跌幅1.81%，成交值達5,895.69億元，周線連二黑；權王台積電(2330)受美科技股重挫與台積電ADR走弱影響，收跌30元至1430元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同步回落，AI族群殺聲隆隆，散熱指標奇鋐(3017)吞下近半根跌停，台達電(2308)、廣達(2382)亦明顯走跌，電子成為壓盤主力。不過資金並未全面撤出股市，轉向造紙、汽車、紡織與製鞋等防禦型傳產股，華紙(1905)、裕隆(2201)、鴻華先進-創(2258)、聚陽(1477)、鈺齊-KY(9802)等逆勢走揚，被動元件族群在漲價題材加持下，蜜望實(8043)、鈞寶(6155)表現相對強勢，成為大盤重挫中少數獲資金青睞的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台股2族群衝出成交大爆量！阮慕驊驚「狠甩台積電2倍」：你就知道多誇張
台股今（13）日走勢平盤震盪，盤中一度微幅翻紅，不過終場仍下跌43.53點、跌幅0.15%，收在27903.56點，不過值得注意的是，成交量高達6708.49億，創今年來單日第2大量。對此，財經專家阮慕驊指出，為何今日大盤大爆量，就是因為有「兩大族群」股價大震。台股今日成交值放大，僅次於10月14日的7085億元，權值股台積電下跌15元、1.02%，收146......風傳媒 ・ 1 天前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052將1拆7！11/18最後上車日 今年增逾3萬粉
擁有6.35萬股民、有「小台積」之稱的富邦科技ETF( 0052）將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降低，並提醒11月19日至25日期間暫停交易。分割不影響持有資產總值，分割後價格於11月25日公告，結果通知書則於12月8日寄發。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
「台積電為台灣產業舖陳肥沃土壤」 謝金河點名受惠廠商：股價4位數
台積電先進製程獨步全球，同時帶動在地AI供應鏈廠商壯大，如半導體設備、機台以及特用化學品等產業。財信傳媒董事長謝金河於個人節目《老謝在先探》表示，他已參訪過全國AI供應鏈廠商，認為「台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤。」 謝金河說道「我們經常講『台積電一個人的武林』，但是大家一定要知道，在一個人武林底下，台積電給予台灣整個投資環境更加肥沃的土壤。」認為台積......風傳媒 ・ 1 天前
91APP 砸近十億收購iCHEF
91APP（6741）13日宣布，由台灣子公司九易宇軒以合併總資產占比約20％之自有資金3,200萬美元（約新台幣近10億元），全現金收購台灣智慧餐飲科技公司資廚管理顧問（iCHEF）100％股權。91APP將藉此擴張SaaS（軟體即服務）亞太市場版圖，且91APP的服務範圍正式延伸至餐飲業。工商時報 ・ 16 小時前
記憶體股3大利空來襲 飆漲數日的創見、華東遭處置至月底
記憶體相關個股近期遭遇3大利空夾擊，日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）財報表現不佳、中國大陸長江存儲擴產，加上DRAM報價漲幅大幅收斂，導致記憶體股昨天後半場已顯疲態，今（14）日伴隨台股大跌全面拉回修正。其中創見（2451）、華東（8110）因股價飆漲過猛，13日雙雙遭公告被打入處置股分盤交易的行列，一路處置到11月27日為止。中天新聞網 ・ 2 小時前
熱門股／鴻海法說會後 新目標價曝光
鴻海（2317）12日公布第三季優於預期的財報，受惠於毛利率改善與業外收益增加，並表示 AI 伺服器將持續推動 2026 年營運成長。目標價方面，凱基給出 340 元，兆豐 310 元，永豐 303 元，國票 290 元。投資風險包括全球需求走弱、台幣升值、電動車訂單不振與關稅衝擊。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
累計漲幅65%！HBM爆單潮爽到台廠？華東拿下6根漲停「再炸8萬張」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠DDR4供應吃緊、記憶體行情一路往上衝，記憶體封測廠華東（8110）近期可說是火力全開。今天股價又再度鎖上漲停，已是連...FTNN新聞網 ・ 1 天前
00919填息了！歷經39個交易日 128萬股民鬆口氣
台股ETF受益人數第四大的群益台灣精選高息ETF（00919），最新受益人人數來到128.9萬人，今（13）早以21.7元開出後，隨即穩定上揚21.79元完成盤中填息，歷經39個交易日，也讓參與第10次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
諾貝爾大師示警，美股AI行情已「瘋狂」，七雄占標普市值逾三成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，諾貝爾經濟學獎得主史彭斯(Michael Spence)直言，美國股市已陷入「瘋狂」狀態，核心推手正是人工智慧(AI)帶動的投資浪潮。從大型科技企業到金融市場，資金正大舉湧入AI模型研發、量子計算與數據中心建設，隨之而來的是對電力與基礎設施需求的急速膨脹。史彭斯在中國舉辦的太湖世界文化論壇·錢塘對話上指出，當前市場「確實存在泡沫」，但泡沫成因與一般風險偏好過度不同，更像是一場戰略競賽下的「被迫加碼」。他以博弈論視角分析稱，在全球科技競爭與AI軍備賽格局中，對決策者而言，「投資不足的代價遠高於投資過度」，企業寧可被批評燒錢，也不願承擔「落後一代技術就被淘汰」的風險。在此背景下，美股市值高度集中問題愈來愈突出。史彭斯提到，目前標普500指數中，超過三成市值集中在科技雄身上，這種集中程度在歷史上「幾乎前所未見」。市場人士指出，這種極端集中一方面推高指數表面表現，另一方面也放大了單一產業或少數個股回調時，對整體市場造成的系統性衝擊。談及美國主權債務風險，史彭斯認為，現階段債務路徑「不可持續」，但要如何平穩脫離這條軌道，政治與政策層面迄今尚未給出可行方案。表面上看，財訊快報 ・ 11 小時前
華新漲停！近9萬張排隊等買 專家示警：小心套牢
電器電纜股成盤面亮點！華新（1605）今（13）日盤中衝上34.45元亮燈漲停，近9萬張排隊等買，專家提醒，電器電纜族群近期不要追高，不然恐有套牢的風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
《熱門族群》複製東元飆風？裕隆強攻漲停 市場押寶「鴻海效應」
【時報-台北電】市場傳出，裕隆(2201)已決定將旗下自有品牌「納智捷」股權移轉至雙方合資的鴻華先進，意味鴻海(2317)將間接入股納智捷，並取得品牌經營主導權。雖然鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上被問及此事時僅表示「細節請洽鴻華先進」，但消息仍引爆市場資金熱潮，裕隆股價連兩日攻上漲停，今早再度鎖死漲停板。裕隆強勢表現也帶動集團個股全面走揚。中華車(2204)逆勢上漲逾2%，裕融(9941)、嘉裕(1417)同步小漲，整體表現明顯強於大盤。 據悉，此次股權移轉象徵裕隆與鴻海兩大集團在電動車領域的合作再度升級。鴻海將藉此更深度參與納智捷品牌的發展，推動電動車垂直整合布局；裕隆則透過釋股，盼能加速國產純電車的市場化腳步，並以台灣為基地邁向國際市場。 針對相關合作，劉揚偉表示，由於他近日已辭去鴻華先進董事長職務，相關事宜將由鴻華先進說明。不過，他也不吝讚許表示：「鴻華的車子做得相當不錯，市場反應也很好。」 消息曝光後，裕隆股價周二開高走高，早盤即直奔漲停35.9元並鎖住，一舉收復短、中、長期均線，技術面呈現多方格局。當日外資與自營商聯手買超1,719張，成交量達9,239張，漲停委買高時報資訊 ・ 1 天前
超越昔日大立光！股王信驊收漲停價6335元 台股歷史最高價紀錄
股王改寫歷史紀錄！信驊（5274）在9月站穩5千元後，今（13）日正式突破6千元大關，股價一路走高，盤中亮燈漲停，股價來到6,335元寫下台股新紀錄，等於買進一張就要花633.5萬元，直至終場仍強勁鎖漲停，超越昔日股王大立光（3008）所締造的6075元里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
抽中一張賺75萬！興櫃股王鴻勁下周一新股申購…成本逾149萬元
下周有2檔台股紅包抽籤要來了！其中興櫃股王半導體IC廠鴻勁（7769）最受市場矚目。於下周一17日展開初上市公開申購，11/19截止，若相較市價2250元估算，最高抽中1張可望賺近75萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
下週橫財擋不住！4星座財運爆棚 分紅、獎金找上門
下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門EBC東森新聞 ・ 23 小時前
錢鏡你家／2026高股息ETF大風暴！ 超馬芭樂：四大天王中這1檔壓力最大
今年台股靠著台積電及AI股拉抬，創下史上新高28,554點，市值型ETF跟著吃紅利，而去年人氣爆夯的高股息ETF則進入冰凍期，不僅股價不漲、甚至還吹起「降息風」，投資人唉聲嘆氣；投資達人超馬芭樂王仲麟指出，檢視成分股的EPS（每股純益）表現，上半年大多不如去年同期，要是持續下滑恐減弱配息能力，明年高股息ETF將迎來更大挑戰。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前