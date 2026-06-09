台積電財務長黃仁昭BBC專訪：經營成本上升，晶片不排除加價
全球最大晶片製造商台積電（TSMC）告訴BBC，通脹正推高經營成本，該公司不排除加價。
台積電生產由英偉達（Nvidia，輝達）、AMD和蘋果（Apple）等公司設計的最先進晶片，因此任何價格上調，都可能波及人工智能基礎設施的成本，並可能隨著時間推移影響消費者購買電子設備的價格。
不過，該公司財務長黃仁昭表示，台積電不會突然漲價「四、五倍」。他說：「我們反映的是我們的價值。」他並提到公司的「領先的技術」和「卓越的生產」。
在一場獨家、範圍廣泛的訪問中，黃仁昭也否認人工智能熱潮是一場泡沫，並否認台積電的全球擴張是出於地緣政治壓力。
全球晶片業和台積電正處於不斷升級的美中貿易緊張局勢中心，華盛頓正施壓要求主要晶片製造商在美國擴大生產，以保障關鍵供應鏈。
台灣是美國盟友，也是北京聲稱擁有主權的自治島嶼，它是全球大部分最先進晶片的生產地。這些微小的處理器用於智能手機、筆記本電腦和人工智能數據中心。
中國國家主席習近平近日與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行峰會時警告，若台灣問題處理不當，可能令兩個超級大國的關係推向「十分危險的境地」。
BBC記者前往位於台北市以北的新竹科學園區，採訪台積電年度股東會，並與黃仁昭進行了罕有的專訪。新竹科學園區聚集了大量晶圓製造廠。
台積電正分別在美國、德國和日本擴大製造業務，同時也在台灣本地擴產。不過，黃仁昭反駁外界有關這是因應華盛頓或北京壓力的說法。
他說：「我們到台灣以外建立產能，是基於客戶需求。客戶希望我們到那裡去。這不是政府要求的。」
然而，在全球最先進晶片將於哪裡製造的問題上，黃仁昭說得很清楚：最尖端的生產仍會留在台灣。
他說，若要把整個製造生態系統遷往美國，需要「五年或十年，甚至更久」。這一時間表，直接挑戰了美國產業政策的雄心。美國一直推動台積電承諾向其亞利桑那州業務投資1650億美元。
人工智能熱潮還是泡沫？
雖然黃仁昭沒有明確承諾會加價，但他說：「通脹確實令我們的成本上升。」
早些時候，台積電董事長暨總裁魏哲家在股東會上告訴股東，他「想」加價，正如競爭對手已經做的那樣。
隨著人工智能晶片需求加速增長，台積電股價在過去一年大幅上升。黃仁昭形容，公司正承受壓力，要努力追上需求。
他說：「我們正在盡一切可能，在所有可以做的地方，以所有可以用的方法去做。」
「客戶要求我們大幅成長，但我們能做的，就是盡可能快速成長。到目前為止，我們仍在努力。」
股市方面同樣面臨壓力，全球投資者正思考，人工智能基礎設施的巨額開支浪潮是否能夠持續。
本周較早時，亞洲科技股大跌。此前，美國科技股在上周五也出現類似拋售，市場對估值過高的憂慮日益升溫。
在此之前，全球晶片股和人工智能相關股票曾經歷一段異常強勁的升勢。
不過，黃仁昭堅稱，人工智能熱潮並不是即將破裂的泡沫。
他說：「我們對這一人工智能大趨勢有非常堅定的信念。我們與客戶，以及客戶的客戶交談……他們主要是超大規模雲端服務供應商。」
「這些公司財務實力非常雄厚，擁有大量財務資源，因此我們相信，他們有能力繼續投資。」
楚墨爾（Jaltson Akkanath Chummar）補充報道
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