台積電財務長BBC專訪：不排除漲價 全球擴廠並非美中地緣政治壓力

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2023年6月6日，台積電財務長黃仁昭出席在新竹舉行的股東會。（資料照片／法新社）



台積電向英國廣播公司（BBC）表示，通膨正在推高營運成本，不排除未來產品漲價的可能性，但強調最尖端製程仍會留在台灣。相關調漲措施都可能推高AI基礎設施成本，並影響電子產品價格。

不會突然大幅帳價 先進製程仍留台灣

BBC於9日報導，BBC記者特瓦里（Suranjana Tewari）前往新竹科學園區的台積電總部參加台積電年度股東會，期間訪問了財務長黃仁昭。黃仁昭表示，公司不會突然實施「4倍、5倍」的調漲，不過台積電的定價「會反映我們的價值」，並強調公司「技術領先」與「製造卓越」。

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美國正施壓包括台積電在內的主要全球晶片製造商，促使其美國設廠生產，以確保半導體供應鏈的安全性。台積電正在美國、德國、日本以及台灣本地擴產，黃仁昭否認台積電的全球擴張是出於華盛頓或北京壓力，「我們走出台灣建立產能是基於客戶需求。客戶希望我們去那裡，這不是政府要求」。

黃仁昭說明，要將整個製造生態系移到美國需要「5到10年，甚至更久」，也強調最先進晶片製程仍將留在台灣。至於台積電漲價一事，雖然黃仁昭並未表態漲價，但也坦言「通膨確實導致我們的成本上升」。台積電董事長暨總裁魏哲家也已告訴股東，「希望」能像競爭對手一樣提高價格。

隨著AI晶片需求加速，台積電股價過去一年大幅上漲。黃仁昭指出，公司正承受追趕需求的壓力，「我們正盡一切可能，在任何地方、用任何方式全力以赴。客戶要求我們多方成長，但我們能做的只是盡可能加速擴張。目前為止，我們仍在努力中。」

否認AI泡沫趨勢 信任客戶持續投資

提到有關AI熱潮是否有泡沫化趨勢的話題時，黃仁昭對此抱持否定態度，「我們對這個AI洪流趨勢的信心非常強。我們會與客戶及其客戶溝通……他們主要是大型雲端服務供應商。這些公司的財務非常強健並擁有充足資金，因此我們相信他們能持續投資。」

美國股市5日爆發「黑色星期五」暴跌事件，亞洲科技股也在8日大幅下跌，原因是美國出現拋售潮，使得市場對AI概念股估值過高的擔憂升溫。全球投資人正在思考這波AI基礎建設巨額支出是否可持續。

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