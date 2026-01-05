台積電貢獻台股漲點比重逾89% 上市櫃下跌近1400家

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台積電今天收盤創新天價1670元，帶動台股首度衝上3萬點，根據統計，台積電占台股加權指數權值比重超過44%，單一個股貢獻大盤近677點，占台股今天漲點755點比重超過89%，相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達1398家，表現兩樣情。

台積電今天飆漲觸1695元，再創新天價，帶動台股首次衝上3萬點，盤中大漲989.51點觸30339.32點，創歷史新高。

終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，創史上第6大漲點，台股今天收盤首次站穩3萬點，再創收盤歷史新高。台股今天成交值放大至新台幣7658.07億元，創台股史上第2大量。

台積電收歷史新高1670元，漲85元，漲幅5.36%，根據統計，台積電今天市值衝上新台幣43.3兆元，創歷史新高，占台股上市總市值新高98.06兆元，權值比重達44.16%。

據統計，台積電每漲1元，對加權指數貢獻達7.96點，台積電今天收盤漲85元，單一個股對大盤貢獻指數近677點，占加權指數今天漲點755點比重超過89%。

從成交值來看，根據台灣證券交易所統計，台積電今天單一個股成交值達1178.59億元，是個股最高，占台股總成交值比重達15.4%。

相較之下，非台積電和相關供應鏈的個股表現疲軟，根據證交所和櫃檯買賣中心統計，今天上市公司上漲家數251家，下跌749家，上櫃公司上漲家數158家，下跌649家，合計上市櫃公司今天下跌家數1398家，與台積電單一個股強勢表現，呈現兩樣情。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華上午在立法院財委會表示，今天台股衝破3萬點的原因，關鍵產業發揮重大作用，確實台積電貢獻很大。

阮清華指出，政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化的味道，期盼透過跨部會共同努力，協助相對傳統的產業升級。（編輯：張均懋）1150105