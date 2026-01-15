台積電資本支出飆560億美元 投資人必看6大關鍵訊號
面對AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）需求全面爆發，台積電15日召開法說會，調高2026年資本支出達560億美元，並釋出第一季毛利率上看64％的高標，今年營運6大關鍵訊號同步曝光。
訊號一：AI需求定調為「結構性成長」
台積電在法說會上明確指出，AI與HPC需求不是短期拉貨或景氣循環，而是長期、持續吃掉產能的主力動能。這也是台積電敢於擴大資本支出的根本原因。台積電表示，先進製程與先進封裝需求仍遠高於整體半導體市場成長幅度，AI相關應用將持續推升高階製程稼動率。
訊號二：資本支出創新高，重押先進製程
2026年資本預算拉高至520億至560億美元，較2025年的409億美元明顯跳升。台積電並清楚交代資金去向：約70％至80％投入先進製程，10％至20％用於先進封裝、測試與光罩，其餘配置在特殊製程。這樣的資本配置，等同宣示台積電選擇用更快的投資節奏，持續拉開與競爭對手的技術差距。
訊號三：第一季毛利率衝64％，成本控管仍有底氣
在海外擴廠與2奈米投資同步進行下，市場原本擔心毛利率承壓，但台積電上調第一季毛利率中位數達64％。台積電解釋，透過成本改善、生產力提升與整體產能利用率走高，已有效抵銷部分稀釋效應，顯示獲利結構仍具高度韌性。
訊號四：2奈米量產時程攤牌，短痛換長期回報
台積電證實，2奈米將於2026年下半年進入初始量產。台積電坦言，新製程爬坡將對全年毛利率造成約2％至3％的稀釋，折舊費用年增幅度將達雙位數。不過，隨著良率與產能規模放大，2奈米有望在2026年內達到公司平均毛利率水準，先痛後甜的路線已算好節奏。
訊號五：海外擴產風險不再粉飾
不同以往，台積電此次對海外晶圓廠的挑戰說得相當直白。台積電預期，海外廠初期將稀釋毛利率約2％至3％，後期甚至可能擴大至3％至4％，再加上匯率波動，都是2026年的不確定因素。這種「風險先講清楚」的態度，也讓市場能更理性評估未來獲利走勢。
訊號六：跨節點產能優化，撐住長期獲利
為平衡需求波動與高額投資壓力，台積電持續推動N7、N5、N3等跨節點產能優化策略，透過彈性調度提升整體產能利用率。台積電認為，這套「產能網絡化」的布局，是在高資本密集產業中，維持穩定獲利與技術領先的關鍵。
整體來看，台積電這場法說會傳遞的訊息相當清楚：AI需求撐腰，資本支出敢衝、風險不藏、毛利要守。在全球半導體競局中，台積電選擇持續進攻，而不是踩煞車觀望。
