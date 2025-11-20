台積電資深副總疑叛逃 藍酸：不敢罵美國？

▲台積電前資深副總羅唯仁跳槽回英特爾任研發副總，並疑似攜帶2奈米先進製程技術機密，引發國安爭議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電前資深副總羅唯仁跳槽回英特爾任研發副總，並疑似攜帶2奈米先進製程技術機密，引發國安爭議。國民黨立委馬文君19日在節目《庶民大頭家》中表示，民進黨政府在國安議題上存在雙重標準。她指出，政府對中國軍事威脅高調呼籲，但對美國與日本涉及技術及產業面的國安風險，態度卻相對低調。馬文君認為，中國威脅屬軍事面，美日則牽涉技術及產業安全，兩者性質不同，但政府只針對中國議題大肆宣傳，忽視其他潛在風險。

廣告 廣告

馬文君表示，近期日本與美國的舉措已造成實際國安疑慮。她提到，日本九月曾發生工程師竊取機密事件，而美國英特爾也吸收台積電退休主管，疑似帶走關鍵技術，形成產業與技術外流風險。對此，政府多以「觀察中」回應，未積極追查或說明，引發社會對國安及核心產業保護能力的質疑。她認為，政府對中國高調警告，對美日則低調處理，顯示明顯雙重標準。

馬文君強調，台積電及整個產業鏈對國安與經濟的重要性不可忽視，政府不應主動推動核心技術外流。她呼籲民進黨政府，面對美日技術與產業挖角行為，應給國人明確交代，並制定防範措施，以保障台灣科技自主與國家安全。她指出，若政府持續低調應對外部國安風險，可能對台灣產業及國家利益造成長遠衝擊，呼籲加強監督與政策落實。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電資深副總疑叛逃英特爾 她憂釀國安危機：神山還能護國嗎？

華爾街唯一看空輝達分析師 原因之一與台積電有關

台積電一個人撐盤！挹注指數高達122點 台股終場上漲49點